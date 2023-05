Il mostro capace di pietrificare con uno sguardo diede vita a Pegaso, il cavallo alato

Tutti quando parlano di Medusa pensano a il mostro che pietrifica con uno sguardo, ma in origine era bellissima. Ovidio, che narra la vicenda di Medusa, disse che lei era di una bellezza meravigliosa, addirittura fu desiderata e contesa da molti pretendenti e nulla era più splendido dei suoi capelli. Si dice che Poseidone si sia unito a lei in un tempio di Atena: la dea allora mutò i capelli della Gorgone in serpenti trasformandola in un orribile mostro in grado di pietrificare con lo sguardo. Medusa, ci dice Esiodo, era nata da Ceto e Forco nell’Oceano occidentale e aveva due sorelle, Steno ed Euriale. Lei era la più piccola delle tre Gorgoni ed era l’unica mortale. Le due sorelle erano molto affezionate a Medusa, e quando Perseo la uccise piansero disperate e cercarono di vendicarla. Nonostante la sua fama inquietante, Medusa produsse effetti positivi: dal suo collo reciso uscì Pegaso, il cavallo alato; i poteri della sua testa rimasero intatti e Perseo se ne servì per salvare Andromeda; infine il capo di Medusa fu posto al centro della scudo di Atena per proteggere la dea. Medusa ha affascinato poeti, pittori e anche noi alunni: anche i mostri possono avere un lato buono.