"Il mulino Cà Gioiosa di San Pietro deve poter essere valorizzato"

Quale futuro per lo storico mulino Cà Gioiosa di San Pietro in Casale? A chiederlo con un’interrogazione il consigliere metropolitano, capogruppo di ‘Alleanza Metropolitana’ Mattia Polazzi.

"Valorizzare l’antico mulino Ca’ Gioiosa è una priorità - dichiara il leghista Polazzi -. La costruzione, emersa durante i lavori per il polo logistico, risale al 1300 ed è sulla sponda del Navile, vicino alla ciclovia. Promuovere in chiave turistica il patrimonio della civiltà contadina è un obiettivo che tutti si devono porre. compresa la Città Metropolitana". Il consigliere metropolitano prosegue: " Ci tengo a ricordare che tra le competenze assegnate dalla legge regionale alla Città Metropolitana non vi è più il mero coordinamento della Pianificazione Territoriale, ma vi è un carattere generale che costituisce una funzione fondamentale.

I resti del mulino, la cui storia risale al 1358, sono emersi durante lavori per la costruzione del nuovo polo logistico di San Pietro in Casale.

La costruzione, con molte parti in legno, è sulla sponda sinistra del canale Navile, non lontano dalla ciclovia e rivestirebbe il territorio di notevole interesse turistico-culturale ad elevata attrazione. Si tratta, conclude, poi, Polazzi, "di una testimonianza del patrimonio di strutture e opere che hanno segnato nel tempo il nostro territorio e la civiltà contadina nonché testimone dell’importanza che il canale Navile ha rappresentato per le genti di Bologna".

z.p.