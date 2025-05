Il municipio si rifà il look: lavori da 2,4 milioni

Sono finiti i lavori di ristrutturazione del municipio di Castel di Casio. Il palazzo comunale di via Marconi 9 è stato inaugurato lo scorso 24 maggio al termine di un cantiere durato circa 11 mesi. Sulla struttura sono stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico e rivisitati gli spazi interni. Al taglio del nastro, di fronte a molti cittadini, sono intervenuti il sindaco Daniele Bertacci, Luigi Tundo, l’ingegnere che ha progettato l’intervento e Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea regionale dell’Emilia-Romagna.

"I lavori – racconta il sindaco Bertacci – sono finalmente ultimati. La precedente amministrazione ha finanziato la ristrutturazione che noi abbiamo gestito dal punto di vista logistico, praticamente dal giorno successivo alle elezioni. Trasferire per due volte un Comune è sempre complesso, ma tutto è andato per il meglio. Colgo l’occasione per ringraziare i dipendenti che hanno garantito la continuità dei servizi comunali in condizioni non sempre facili". Considerevole l’importo dei lavori, 2 milioni e 400mila euro totali, di cui circa 1 milione e 900mila euro provenienti dai fondi FESR regionali e 500mila ottenuti da un mutuo acceso direttamente dal Comune. Nell’intervento era compresa anche la sistemazione dell’ambulatorio medico, adiacente al municipio. Tra le principali novità il trasferimento della sala consiliare al piano terra. I lavori sono stati realizzati dall’impresa Balestri srl di Gaggio Montano. Dopo il ritorno della sede municipale nel capoluogo, l’ufficio anagrafe rimarrà aperto tre giorni alla settimana allo spazio di Via Berzantina.

"Il Comune di Castel di Casio – precisa Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea regionale – si distingue per la capacità di intercettare molte risorse da bandi regionali, come è successo in questo caso. In Appennino ci sono amministrazioni che sanno programmare e realizzare opere importanti per il futuro: il municipio, non va dimenticato, è la casa di tutti i cittadini. Un plauso al sindaco Bertacci e alle amministrazioni che lo hanno preceduto, capaci di passarsi il testimone fino a raggiungere il traguardo che abbiamo festeggiato insieme con l’inaugurazione di sabato scorso. Regione ed enti locali devono stringere un’alleanza solida in grado di valorizzare le competenze e rispondere ai bisogni dei cittadini".

Fabio Marchioni