Il murales per Fallou. Promesso e mai fatto. La sfiducia dei ragazzi

La morte del sedicenne Fallou Sall (foto) ha segnato gli studenti del Belluzzi, che il ragazzo frequentava. Che oggi si rammaricano per la promessa mancata, da parte delle istituzioni, di realizzare un murales commemorativo in memoria del loro compagno ucciso a settembre scorso. La critica emerge dalla ricerca ‘Giovani Protagonisti’ realizzata proprio al Belluzzi. Un progetto promosso dall’Arcidiocesi insieme all’Usr, alla sua terza edizione, che ha coinvolto 300 ragazzi. Che parlano anche del murales commemorativo. Un’iniziativa inizialmente accolta, ma mai realizzata. "Questo mancato riconoscimento è stato vissuto dagli studenti come ulteriore segnale di chiusura dell’istituzione", scrivono i ragazzi nell’elaborato. "Gli studenti ci hanno ricordato che dobbiamo fare qualcosa in più – conferma il preside, Vincenzo Manganaro – è una sollecitazione a fare meglio come educatori. Come adulti, spesso non facciamo corrispondere i fatti alle parole. Come insegnanti abbiamo ottimi didatti, ma pedagogisti così così. Non possiamo non dirlo". La morte di Fallou, aggiunge Manganaro, "rappresenta un vuoto incolmabile che ci accompagnerà per tantissimo tempo". Lo dicono i ragazzi: la perdita di Fallou ha generato "assenza, mancanza, tristezza, rabbia, dispiacere, nostalgia, incredulità e confusione".