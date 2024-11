Il Muro del Canto in tour con il nuovo disco ’La Mejo Medicina’

Continua il tour de Il Muro del Canto per la presentazione dal vivo dell’ultimo album, ’La Mejo Medicina’, uscito lo scorso 30 ottobre, con la tappa di questa sera al Freackout Club. Un tour pensato come occasioni uniche, per ascoltare le nuove canzoni e i brani più amati della loro carriera in una veste inedita. La nuova formazione, infatti, arricchita dall’uso di sintetizzatore e batteria, aggiungerà profondità e modernità al suono, dando vita a un live che si rinnova pur mantenendo intatta l’essenza della loro musica, miscela di poesia e folk rock, che esprime sia la bellezza che la forza delle radici popolari.

Con il disco ’La Mejo Medicina’ il Muro del Canto prosegue il suo cammino con passione e coerenza, dopo 14 anni di carriera, 5 dischi e oltre 500 concerti: un inno alla resistenza, all’amore, alla ribellione e alla resilienza.