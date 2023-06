Il museo compie cinquant’anni con la Festa della trebbiatura

Una settimana di iniziative, con la Festa della trebbiatura, per celebrare la stagione del grano, simbolo di fertilità della terra e parte inscindibile della storia della pianura bolognese, per celebrare il 50° anniversario della sede museale a Villa Smeraldi di Bentivoglio e i sessant’anni dalla nascita dell’Associazione Gruppo della Stadura, con cui nel 1963 inizia la storia del Museo. Anche quest’anno il Museo della Civiltà Contadina ha ideato, per la settimana di San Giovanni Battista, un ricco programma per riscoprire e celebrare l’intreccio di cultura, cibo e tradizioni che ruotano attorno all’oro della pianura: il grano. La Villa e il Museo ospiteranno mostre, rievocazioni, laboratori, degustazioni, corsi, camminate, visite guidate e il tradizionale mercato dei produttori locali.

Giornata centrale sarà sabato, 24 giugno, quando alle 17.30 verranno festeggiati i primi 50 anni del Museo della Civiltà Contadina, attraverso il racconto di chi ha contribuito alla sua storia. Sarà presente anche Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana. Ieri pomeriggio, alle 18, è stata, invece, inaugurata la mostra "Risonanze" dell’Accademia di Belle Arti di Bologna a cura di Vanna Romualdi, che vede coinvolti, con interventi ’site specific’, studentesse e studenti del Biennio di Decorazione per l’architettura. L’esposizione, visitabile fino al 17 settembre, intende sperimentare un ritratto del museo nei suoi contesti ambientali, sociali, storici mettendo in relazione il suo patrimonio culturale e quello del territorio con i linguaggi di ricerca degli studenti. Domenica 25 giugno scenderà in campo la parata-mostra viaggiante e lo spettacolo "La Balena Nera e il Ciclo-teatro" a cura di Cantieri Meticci, iniziativa realizzata dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con i Distretti Culturali di Bologna, nell’ambito del progetto Pon React Teatri, finanziato dal Fse nell’ambito della risposta dell’Unione Europea alla pandemia di Coronavirus.

Appuntamenti anche per i più piccoli: sabato, alle ore 17.30, "Impasti a mano per pane e pizza", a cura di Federico Dardani, panificatore antico. Un laboratorio di impasti tradizionali fatti a mano, con farina non raffinata di vecchie varietà di grani per bambini dai 3 agli 11 anni. Alle 18.30 rievocazione della trebbiatura del grano. A seguire, alle 21.30, "Lucciola, Lucella, di notte arriva con la sua storia bella". Racconti ed esplorazione in notturna del "Museo all’aperto", per bambini dai 5 anni. Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata a [email protected] o allo 051 891050.

Zoe Pederzini