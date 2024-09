Il museo della fiaba riapre i battenti a Colle Ameno

Con l’intervento dello scrittore Roberto Piumini pochi giorni fa al Colle Ameno di Sasso Marconi ha riaperto i battenti il Piccolo museo della fiaba e del racconto. Fino al 27 ottobre grandi e piccoli potranno visitare questo originale spazio ricavato nelle stanze di villa Davia. Un progetto del Comune di Sasso realizzato con il supporto tecnico dell’associazione culturale Ca’ Rossa, gli allestimenti ad opera dagli artisti Simona Gambaro, Naomi Lazzari, Tanja Eick, Alessandro Lucci e dalle compagnie Consorzio Balsamico, Eccentrici Dadarò, Kuziba, Tpo e La Valigia di Cartone.

Un piccolo museo per grandi sognatori illuminato da Fabrizio Visconti, con nove stanze con allestimenti e scenografie ispirate alla metamorfosi e alla ri-scoperta di sé. Il tema scelto per questa quarta edizione è quello della metamorfosi. Un tema che gli artisti, partendo dalle favole dei fratelli Grimm, di Hans Cristian Andersen e dai classici della letteratura (come le Metamorfosi di Ovidio), hanno declinato in tanti modi diversi, consentendo ai piccoli visitatori di toccare con mano alcuni dei numerosi esempi di trasformazione che offrono le fiabe, che fanno scoprire il mondo ma che aiutano anche ad imparare cose nuove, a crescere e a conoscersi. In più, inserito nelle iniziative celebrative del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, in una delle sale è possibile ascoltare le avventure di Radio Fabula, la stazione radio del Regno delle Fiabe, un omaggio allo scienziato premio Nobel di casa a poche centinaia di metri.