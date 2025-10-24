Il museo della Storia. Il Tar ribalta il verdetto:: "Non c’è diritto d’autore"

Il Tar dell’Emilia-Romagna ribalta il verdetto su Palazzo Pepoli. Il Comune voleva smantellare il museo della Storia per far posto al museo Morandi. Una ’rivoluzione’ sulla quale il ministero si era messo di traverso e, attraverso la Soprintendenza, aveva posto il vincolo accogliendo la richiesta dell’architetto Mario Bellini di riconoscere la tutela anche dell’allestimento del museo, che il Comune, subentrato nella gestione, voleva rivedere. Una querelle, sul diritto d’autore di Bellini sull’allestimento, che è andata avanti per mesi, ma l’altro ieri, a distanza di quasi un anno, è arrivata la sentenza dei giudici amministrativi che hanno accolto il ricorso della Fondazione Carisbo e di Genus Bononiae, annullando il provvedimento della Soprintendenza, in particolare per la parte che riguarda la sistemazione delle opere all’interno del percorso museale.

Un riconoscimento "illogico", sentenzia il Tar, che boccia il vincolo anche sulla cosiddetta ’Torre del tempo’ destinata a garantire l’accessibilità delle diverse parti dell’edificio. I giudici hanno considerato "fondato il motivo di ricorso, con cui è stato dedotto un eccesso di potere", trasformando "la tutela del diritto d’autore in un vincolo d’immodificabilità del museo che precluderebbe il raggiungimento dello scopo proprio dello stesso, che richiede un’evoluzione al passo con i tempi".

L’eccesso di potere viene evidenziato anche "per carenza dei presupposti in relazione al riconoscimento del diritto d’autore esteso all’allestimento museale", come, invece aveva richiesto Bellini supportato dall’avvocato Elisabetta Brunelli, già protagonista del ricorso contro il Comune per lo spostamento della collezione Morandi da Palazzo D’Accursio al Mambo.

Da qui, i giudici hanno scritto che "risulta priva dei necessari presupposti e comunque illogica e irrazionale, così come dedotto nel ricorso, la scelta di estendere la dichiarazione di particolare interesse artistico anche all’allestimento museale, che per sua natura deve rispondere alle mutate sensibilità ed esigenze comunicative, collegate anche all’evoluzione delle modalità di fruizione delle collezioni". Morale: "Un allestimento museale è destinato a mutare nel tempo".

La prima sezione del Tar torna poi a parlare di "illogicità" del "riconoscimento dell’importante valore artistico all’allestimento museale". Illogicità "confermata se si considera che l’originario allestimento ha subito, nel tempo, rilevanti modifiche". Non solo, il Tar punge la Soprintendenza, "che ha omesso di verificare l’effettiva corrispondenza di quanto progettato rispetto all’allestimento in essere" con conseguente "difficoltà d’individuare cosa sia in concreto coperto dal diritto d’autore".

Smentito anche un altro passaggio del provvedimento ministeriale, secondo cui l’allestimento museale dovrebbe essere tutelato in quanto "si qualifica come caso significativo nell’ambito della tipologia dei musei della città".

Genus Bononiae, la società strumentale della Fondazione Carisbo che ha gestito il museo prima di affidarlo al Comune, ha ricordato nel ricorso come "il museo della Storia, contrariamente a quanto originariamente pensato, non possa essere qualificato come il tassello finale di una più ampia concezione di percorso museale e culturale, in quanto l’originario progetto di Roversi-Monaco del 2006, che vedeva un percorso articolato su più sedi, non ha mai avuto realizzazione".