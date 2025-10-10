Il Museo Lercaro indaga ’La superficie dell’anima’

La mostra intitolata ’La superficie dell’anima’ (a cura di Sabina Ghinassi) aperta al Museo Lercaro fino al 2 novembre, non è soltanto un’ elegante monografica dedicata a uno dei maggiori mosaicisti viventi, il ravennate Marco De Luca, ma segna il particolare rapporto che la raccolta di via Riva Reno ha con la tecnica del mosaico, al punto che la presentazione del programma espositivo ha visto succedersi il presidente della Fondazione Museo d’Arte monsignor Roberto Macciantelli, l’assessore alla Cultura del Comune Daniele del Pozzo e quella dell’assessore “al mosaico”, come è stato definito l’assessore al Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia.

Giovanni Gardini, direttore del Museo, ha spiegato il programma in corso anticipando alcune iniziative future, tuttora in definizione. Le sale che ospitano le visioni di De Luca (’Osservatorio sull’arte’) accolgono perfettamente le sagome nette che l’artista volge in forme geometriche, pulite, silenziose, se non fosse per la luce "respiro numinoso che pervade lo spazio" (S. Ghinassi). Il mosaico contemporaneo, a cui la città di Ravenna dedica un’attenzione costante, trova proprio in De Luca questa magia di un fare antico che annulla la decorazione trasformando nel profondo lo spazio che lo accoglie. Il mosaico domina anche gli interessi di Clément Mitéran, mosaicista al centro dell’altra esposizione ’Echoes des Visages’ con Laurent Lafolie (a cura di G. Gardini) attualmente in corso (e fino al 15 febbraio).

Lo stesso spazio si appresta a rendere omaggio a Pinuccia Bernardoni, scultrice bolognese di rara qualità, già insegnante dell’Accademia di Belle Arti (a cura di Silvia Evangelisti). Toscana di nascita ma bolognese d’adozione, Pinuccia Bernardoni, allieva di Quinto Ghermandi, vanta una carriera straordinaria che giustamente viene di nuovo esposta in una istituzione cittadina. Tutte le mostre, come sottolinea il direttore, sono prodotte in collaborazione con diversi enti, privati o pubblici (gallerie d’arte, Università di Bologna), proprio per dare al Museo il vasto orizzonte di ’amici artisti’ che il fondatore aveva immaginato.

L’anno prossimo, cinquantenario della morte di Giacomo Lercaro (1891-1976) un prezioso approfondimento è dedicato a lui, insieme con l’importante lavoro di ’restauro preventivo’ che porterà nei depositi della collezione una nuova collaborazione con l’Università. La mostra è organizzata con la Fondazione Lercaro e sarà occasione per un racconto destinato a ripercorrere i passi salienti della formazione della collezione.

Quattro spazi, innumerevoli mostre: continua è l’attenzione per promuovere il lavoro dei giovani, come la brava Jessica Ferro, giovanissima insegnante dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Ma il 2026 è anche l’anno di San Francesco, e una mostra "in costruzione" è dedicata anche al patrono d’Italia, a ottocento anni dalla morte, che si aprirà proprio nel giorno in cui Francesco ricevette le stigmate (17 settembre). Curata da Fabio Massaccesi e Pasquale Fameli, la rassegna prevede un percorso tra antico e contemporaneo, attraverso luoghi sparsi in città che si congiungono nella celebrazione del Santo.

Il cuore pulsante di tutti i progetti, precisa e conclude Gardini, è sempre la collezione, un serbatoio inesauribile di scoperte e rivelazioni che continua a svelare l’intelligente acutezza del fondatore e dei suoi successori.