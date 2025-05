Il Museo Medievale compie 40 anni. La storia cittadina rivolta al mondo

’Un grandecantiere civico’: così Camilla Giorgini ricorda l’inizio dei lavori che, nel 1985, portarono all’apertura dell’attuale Museo Civico Medievale di Palazzo Ghisilardi. La mostra di immagini del trasferimento delle sculture dal Museo Civico Archeologico al futuro Museo Medievale intende celebrare i quarant’anni dalla sua istituzione (Il museo Civico Medievale compie 40 anni!, lunedì 5 maggio, dalle 10)… 5 maggio! Chi se ne dimentica? Eugenio Riccòmini, che del Museo fu insuperato direttore, avrebbe sorriso aggiungendo "è il mio compleanno, e io e il museo lo festeggiamo insieme".

Il "cantiere civico" che menziona con orgoglio Giorgini, una delle prime responsabili della didattica museale (istituita e organizzata un anno prima del museo), oggi non è più immaginabile. Significa fiducia nei dipendenti pubblici, significa volontà, significa impegno. In quel caso la fiducia è stata ben riposta, come si vede oggi. Il restauro dell’antica architettura quattrocentesca appartenuta alla famiglia Ghisilardi poi ai Fava (già proprietari anche dell’adiacente Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni di Genus Bononiae) introdusse infatti alla nuova collocazione di opere medievali, dalle tombe dei dottori (lastre e arche tombali) al fantastico Acquamanile in bronzo della Bassa Sassonia, dal Bonifacio VIII in lastre di rame dorato, ai codici miniati, dai nuclei dei musei di Ferdinando Cospi all’altrettanto importante lascito di Luigi Ferdinando Marsili.

L’occasione del restauro dell’antica casa- torre, già ripristinata nel 1915, poi Casa del Fascio e infine museo, consente alla città di riappropriarsi della sua storia: la Universitas Studiorum più antica d’Europa, la vicenda eccezionale dei miniatori bolognesi citati da Dante nell’XI canto del Purgatorio, la famiglia Bentivoglio e le sue gesta, le armature, le ceramiche (ora collocate in una speciale sala).

"Non si trova giustificazione alcuna, se non in sommarie e reticenti disposizioni testamentarie, dei monumenti che per più di due secoli i dottori bolognesi eressero a sé e alla propria scienza", scrive Renzo Grandi nell’introduzione al volume I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1347). Corpus unico in Europa, la scena solenne del dottore in cattedra che fa lezione agli scolari, presente, oltre che nel Museo, nei sagrati di piazza San Francesco e di piazza San Domenico, discende dal Mausoleo di Mausolo di Alicarnasso (una delle sette meraviglie del mondo) opera greca del primo secolo a. C. Renzo Grandi, altro direttore del Museo Medievale, storico dell’arte eccelso e ottimo scrittore, anticipò la necessità di istituire un museo “medievale e del Rinascimento" già nel 1974. Poi i fatti si susseguono con rapidità, quasi seguendo una successione naturale, restauri, allestimento, trasporto, aule didattiche…

L’allestimento resta attuale, museograficamente ineccepibile, comprensibile. Le collezioni vantano nobili natali e discendenze certe, la storia di Bologna medievale è stata davvero riscritta e rivolta al mondo. Si diceva di "volontà" e "fiducia". Bologna sempre maestra di vita, nel collezionismo, nelle donazioni che fecero grandi i musei, negli uomini, Rolandino’ de Passaggeri come Pelagio Palagi, i Carracci che esordiscono in Palazzo Fava e l’ Accademia Clementina fondata da Marsili, la raccolta di Giambattista Martini e la sua collezione di ritratti veri e immaginati, il ’giovane piccolo’ Mozart quattordicenne che supera il compito all’Accademia Filarmonica (che poi sono tre compiti, in verità).