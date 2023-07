Il musical alza il sipario "Carousel vi sorprenderà"

di Marco Beghelli

Per la sesta volta il Teatro Comunale presenta uno spettacolo della Bernstein School of Musical Theater di Bologna: da oggi (ore 20) all’11 luglio è in scena al Comunale Nouveau il musical ’Carousel’, di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, un vero classico di Broadway mai rappresentato in versione italiana. Lunghissima la locandina degli interpreti, sotto la guida musicale di Timothy Brock e la regia di Gianni Marras, cui chiediamo la differenza fra mettere in scena l’opera e il musical.

"Non tante differenze dal punto di vista della progettazione iniziale: il musical è figlio dell’opera, attraverso la mediazione dell’operetta, ed è pur sempre un testo fatto di parole e musica, ambientazioni e personaggi da mettere in scena. Ma rispetto all’opera all’italiana, tutta cantata, c’è – come nell’operetta – da gestire una mole importante di dialoghi parlati, cosa che richiede un lavoro analogo al teatro di prosa. Sul piano musicale, in ’Carousel’ si sente molto la derivazione dall’operetta, essendo ancora esente dalle influenze del jazz che caratterizzano invece tante partiture di musical successive. Fino ad oggi avevamo fatto al Comunale soltanto musical nati dopo quello spartiacque stilistico che fu ’West Side Story’ (1957); ’Carousel’ è invece ancora vecchio stile, con un sound che sorprenderà il pubblico abituato a trovare nel musical gli ingredienti del pop e del rock, qui assenti. Ma in ambito anglosassone ’Carousel’ è molto conosciuto e apprezzato, a cominciare dalla celeberrima canzone ’You’ll Never Walk Alone’, cantata ormai da tutti e oggi diventata persino l’inno ufficiale del Liverpool Football Club".

Oltre al canto e al parlato, anche la danza.

"Si parla infatti nel musical di ‘performer’ a tutto tondo, come dovrebbe essere anche per il cantante lirico (ma non lo è). La Bernstein School riesce a diplomare ogni anno molti talenti completi, che non trovano però poi lavoro in Italia e sono costretti a trasferirsi in Germania o altrove. Da noi l’interesse per il musical è diminuito anche per una politica culturale che, nella patria del melodramma, tende a privilegiare i sostegni all’opera lirica. Da che sono a Bologna, ho sempre detto a tutti gli assessori alla Cultura che questa sarebbe la città perfetta per istituire un’accademia unica, in cui istruire i ragazzi indistintamente in canto di vari stili, recitazione, danza, scherma e quant’altro serva in scena, e solo dopo una formazione di base comune indirizzarli verso l’ambito teatrale cui sono più portati, sia esso la prosa, l’opera o il musical. La Bernstein School cerca da anni di colmare in parte questa lacuna formativa, creando appunto sempre nuovi performer".