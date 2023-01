Il musical cult per le ultime feste

É un super classico del musical. E delle feste. É 7 Spose per 7 Fratelli, tratto dall’omonimo film cult diretto da Stanley Donen e sarà in scena al Teatro EuropAuditorium da oggi a domenica con Diana Del Bufalo e Baz, nei panni dei protagonisti, e con altri 22 interpreti, tra danzatori, cantanti e attori. FDF Entertainment con la compagnia Roma City Musical e la regia di Luciano Cannito portano sul palcoscenico una nuova edizione del film di Hollywood, gettando uno sguardo ai personaggi e alle ambientazioni del mondo dei western di Quentin Tarantino.

Il grande impianto scenografico è firmato da Italo Grassi, già direttore degli allestimenti scenici del Teatro Comunale e del Maggio Musicale di Firenze. I costumi, invece, sono di Silvia Aymonino e sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End. Vanto di questa produzione, il cast dei 22 interpreti, la direzione musicale di Peppe Vessicchio, e i protagonisti Diana Del Bufalo e Baz, la vulcanica coppia del teatro musicale italiano. La trama è nota: ci troviamo nell’Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee: Adamo, il maggiore, si rende conto che è arrivata l’ora di trovare una moglie. Ungiorno si reca in città e conosce Milly, la cameriera della locanda del villaggio. I due si sposano, ma ben presto la ragazza scoprirà di doversi prendersi cura non solo del marito, ma anche dei suoi fratelli, che presto però metterà in riga. Fra rocamboleschi rapimenti e colpi di scena, si sa, arriverà poi per tutti i fratelli il coronamento del sogno d’amore.

Info: lo spettacolo è oggi pomeriggio alle 17, domani alle 21 e domenica alle 16.30.