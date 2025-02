Il musical Nine mette in scena ’Otto e mezzo’ del maestro Fellini

La Compagnia delle Mo.Re sabato presenta il musical ‘Nine’, regia Maicol Piccinini, con orchestra dal vivo e testi in italiano. L’appuntamento è per le 21 al cinema–teatro Verdi di Crevalcore. È la versione musical del celebre film ‘8 e ½’ di Federico Fellini (a destra, Marcello Mastroianni). "Le coreografie – dicono gli organizzatori dello spettacolo – esaltano l’eleganza e il fascino femminile. L’estetica dei costumi di scena trae ispirazione dall’art nouveau e dallo stile liberty con forti influenze contemporanee nelle linee e nei tessuti utilizzati. Ogni abito si ispira ai fiori nelle geometrie e nelle sfumature, esaltando la bellezza del corpo femminile. La direzione musicale è affidata a Gioacchino Cancemi che conduce un’orchestra interamente femminile composta da violini, viole, violoncello, contrabbasso, flauti e percussioni. Un allestimento che porterà lo spettatore nel mondo onirico che caratterizza lo show e lo rende unico, come l’opera felliniana".