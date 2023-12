’Il natale di Greccio’ nel presepe cittadino

È stato inaugurato ieri, a Palazzo D’Accursio, il presepio ’Il Natale di Greccio del 1223’, ispirato proprio all’affresco situato nella Grotta del Santuario di Greccio. L’opera dell’artista Paolo Gualandi raffigura, a partire da sinistra, la Messa della Notte di Natale del 1223, di cui oggi celebriamo gli 800 anni, in cui avvenne il miracolo di San Francesco: "Durante quella notte Francesco preparò una rappresentazione della Natalità per capire che cosa Gesù avesse provato" spiega il Cardinale Zuppi. L’opera è stata realizzata in polistirolo con l’aiuto di una stampante 3D, che ha assistito l’artista nell’elaborazione del bozzetto in argilla cruda. "Il messaggio è che anche attraverso materiali e tecnologie artificiali si possano trasmettere valori spirituali ancora attuali" dichiara l’artista Paolo Gualandi. La tradizione del Presepio a Palazzo D’Accursio dunque si rinnova: "Quest’anno ha un valore ancora più forte perché come amministrazione stiamo affrontando il tema della povertà e della fraternità. Solidarietà a tutte le persone che stanno passando un momento difficile" conclude il Sindaco Lepore.

Alice Pavarotti