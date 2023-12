Il Natale si accende a Castel San Pietro e Osteria

Dopo l’accensione delle luminarie a Castel San Piero e Osteria Grande, oggi si potrà trascorrere un’intera giornata di festa con tutta la famiglia immersi nell’atmosfera natalizia, grazie alle tante proposte del programma di Castèlanadèl, ideato da Amministrazione comunale e Pro Loco con la collaborazione di tante associazioni, volontari e operatori economici del territorio. Sono davvero tanti gli stuzzicanti ingredienti di questa speciale domenica tutta da scoprire. Il centro storico di Castel San Pietro si animerà per lo shopping natalizio con i negozi aperti, la ’Fiera delle eccellenze natalizie’ in via Matteotti (9,30-19,30), e il ’Portico natalizio con esposizione ed artisti’ in via Cavour (9-20). Faranno da colonna sonora della giornata due iniziative a cura dell’associazione Spazio Life: alle 10 e 16 in piazza XX Settembre i XMAS Cantores si esibiranno in ’Note di Natale. Canti della tradizione natalizia’ e alle 11 e 17 canteranno lungo le vie del centro storico. Oltre ai XMAS Cantores, dalle 10 alle 17,30 Spazio Life avrà anche uno stand con laboratori creativi a tema natalizio per grandi e piccini. Alle 16 appuntamento al Santuario della Madonna del Lato di Montecalderaro, dove si terrà il concerto ’Ogni strada ci conduce verso il Natale!’; del coro Casual Gospel diretto da Silvia Gisani. "Un’occasione per immergersi nell’atmosfera del Natale e per scoprire o riscoprire un santuario che dopo le frane è ancor di più in ’sofferenza’", sottolineano gli organizzatori. L’ingresso è libero. Alle 17,30 “Musica in Erboristeria. Recital di pianoforte e chitarra” presso Camomilla Erboristeria in piazza Galileo Galilei 4, con Michele Castaldo al pianoforte e Tancredi Burza alla chitarra e pianoforte (ingresso libero). ’Atmosfere e colori del Natale’ è il titolo dell’esposizione dell’esposizione collettiva che si può ammirare nella grande vetrina della ex stazione delle corriere in piazza Martiri Partigiani (opere di Barbara Marchi, Bruna Borghi, Francesca Kiara, Elena Moelli, Lietta Morsiani, Gabriele Cavallari, Eros Mariani,

Andrea Scara, Gabrio Vicentin).