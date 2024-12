Il Natale si fa bello con le vetrine in gara

Luci, regali e simboli natalizi per avvicinarsi alle feste con lo spirito più leggero. È partito il concorso ’Natale in vetrina’: fino 6 gennaio del 2025 le vetrine dei negozi di Monzuno, Vado e Rioveggio si vestiranno a tema natalizio, per offrire al pubblico l’immagine e l’atmosfera tipica delle feste di fine anno. Decine di attività commerciali e di servizi hanno aderito alla proposta di Confcommercio Ascom: rilanciare un’iniziativa tradizionale, la gara delle vetrine, che nei borghi e nelle cittadine del nostro territorio vede le botteghe impegnate in vere e proprie sfide per superarsi con allestimenti a tema, disegnando ambientazioni suggestive all’interno dei propri spazi espositivi.

L’idea è quindi di riproporre un concorso che metta in gioco l’estro e la creatività dei commercianti: sono loro i protagonisti, con proposte ricercate e cura del dettaglio per contribuire ad animare il commercio, ma anche per regalare a visitatori, turisti e clienti scorci caratteristici e idee per i loro acquisti natalizi.

"Nel percorso fra i negozi dei tre centri – dice Daniele Maestrami, presidente Confcommercio Ascom di Monzuno – potremo scoprire il tema del Natale affrontato con composizioni ispirate alla più classica tradizione, ma anche idee e proposte originali. Fra tutte le vetrine, saranno selezionate dalla giuria le tre più belle, premiando comunque estetica e creatività. Le foto delle vetrine partecipanti saranno esposte presso la Sala Ivo Teglia di Monzuno dove si terrà anche la premiazione delle prime tre classificate il 18 gennaio alla presenza dell’amministrazione Comunale e dei funzionari Confcommercio Ascom". "Le vetrine dei negozi nei nostri centri – sostiene Giancarlo Tonelli, Direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – non rispondono soltanto a logiche commerciali e di visual merchandising, ma diventano un elemento di arredo urbano straordinario: creano luce, decorano, danno calore e sicurezza all’ambiente urbano".

"Le tradizionali ‘gare delle vetrine’, al di là dell’aspetto ludico – conclude Tonelli –, mettono in risalto questo ruolo delle attività commerciali: arredare e abbellire lo spazio pubblico, essendone parte integrande e imprescindibile. Fa particolarmente piacere che a riscoprire questa tradizione sia un comune montano come Monzuno".

r. p.