Il Natale si spende come un soldo. In esposizione monete e medaglie

Il Natale visto da una prospettiva decisamente inconsueta. Il Museo Archeologico di via dell’Archiginnasio, propone infatti da oggi all’8 gennaio ’Natale in nummis’ una piccola esposizione nell’atrio, fruibile senza bisogno di biglietto, dedicata alle monete e alle medaglie raffiguranti episodi della Natività e dei principali temi evangelici e liturgici collegati al Natale. In una vetrina saranno visibili (a cura di Paola Giovetti e Laura Marchesini) una ventina di esemplari della ricchissima collezione numismatica del museo, che raccoglie ben 100mila esemplari dalla fine del VII secolo a.C. (quando iniziano a circolare le monete) fino all’euro. Domani e il 14 dicembre alle 16 ci sarà anche un incontro con Laura Marchesini. Le monete esposte vanno dal XIII al XIX secolo, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Molto interessante è la storia di queste monete, che spesso venivano riciclate come oggetti devozionali, forate e portate al collo come medagliette. Al punto che le figure di Maria, Giuseppe e il Bambino risultano consumate dal tocco frequente del fedele. Come, ad esempio, nel Mezzo Giulio in argento della zecca di Pesaro (1519) che è la prima moneta pontificia ad essere coniata con la rappresentazione del Presepe.