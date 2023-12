Il Natale solidale dei ’Gufi’. Un giorno di sport, cibo e musica

Con l’avvicinarsi del Natale e la crescente atmosfera di generosità, domani si terrà la 29° edizione del tanto atteso Gufo Party, la serata di beneficenza organizzata dagli agenti volontari della Polizia Locale.

L’evento, che si terrà presso la sala 77 del circolo Arci San Lazzaro, prevede una cena e diverse altre attività, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni di beneficenza. Un’occasione imperdibile per diffondere la gioia delle festività, attraverso gesti altruistici.

La serata comincerà alle 20.30 con la cena, per unire convivialità e solidarietà. In seguito, si terrà il disco bar, organizzato nella sala Paradiso e a ingresso gratuito. Alle 23, poi, sarà possibile assistere allo spettacolo musicale del Trio Fuorimoda, per concludere, a mezzanotte, con l’estrazione dei premi della lotteria. Anche il ricavato di quest’ultima andrà in beneficenza.

Le associazioni aiutate dall’evento sono Ant, Bimbo Tu, Agd, Dopo di Noi, Grd e la Fondazione Molinette di Torino. Tutte svolgono un’azione molto importante nel sociale, fornendo il proprio aiuto a vari soggetti, tra cui i malati oncologici, le famiglie e le persone con disabilità cognitiva.

"Il nome ’Gufo’ – spiega Romano Mignani, comandante della Polizia Locale di San Lazzaro – deriva dall’appellativo con cui venivano comunemente chiamati i vigili a Bologna. L’Associazione, nata nel 1991, svolge attività di vario tipo, tra cui incontri nelle scuole, sul tema del bullismo e del cyberbullismo, e con gli anziani, con interventi sui rischi legati alle truffe. Da quest’anno, con l’iscrizione al Runts, il Registro nazionale del Terzo Settore, è diventata a tutti gli effetti un’associazione di volontariato, con il nome di Associazione Gufo 1991 Bologna ODV.

Novità di quest’anno è il torneo di calcetto, che si terrà dalle 16 alle 19 al Dopolavoro Ferroviario di Bologna, che torna ad essere un importante luogo di eventi. Si sfideranno quattro squadre maschili della Polizia Locale di Bologna e quattro squadre femminili, quest’ultime appartenenti anche Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e a T-Per. L’ideatrice del torneo è Ester Balassini, delegata provinciale Fidal di Bologna ed ex martellista (ha partecipato anche alle Olimpiadi), che in conferenza stampa si dice ovviamente felice per il fatto che la sua idea sia stata accolta.

L’assessora comunale allo Sport Roberta Li Calzi sottolinea con soddisfazione come: "Sempre più spesso lo sport si intrecci alla solidarietà".

Tania Montanari