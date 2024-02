Il negozio Deodata chiude dopo 72 anni

Nella bottega della sua famiglia, che ora ha chiuso la serranda, in via san Donato a Quarto Inferiore di Granarolo, Giovanni Sarti ci ha trascorso una vita intera fino alla pensione, avvenuta pochi giorni fa. Tra gli scaffali del negozio di abbigliamento Deodata Abbigliamento, Sarti ha vissuto il passare degli anni attraverso mode che cambiavano e tornavano, attraverso clienti sempre nuovi, ma anche fidelizzati. Sarti, che ha rilevato tanti anni fa il negozio dalla madre Deodata Bolelli, ed è andato in pensione dopo oltre 60 anni passati dietro al bancone.

Il padre faceva il portalettere, quando ancora di postini ce n’erano ben pochi e lo stesso Giovanni ha provato ad affezionarsi al mestiere del padre, senza però riuscirci mai. Il richiamo della bottega di famiglia, così cara al cuore di Sarti, è sempre stato troppo forte. Pochi giorni fa in consiglio comunale Giovanni ha ricevuto una targa dall’amministrazione comunale di Granarolo alla presenza del sindaco Alessandro Ricci (nella foto) come riconoscimento per aver portato avanti per tanti anni un’attività così importante per il territorio. "Il cliente deve essere rispettato, non sopportato". Questa era la regola d’oro che ha seguito mamma Deodata fin dal primo giorno che ha aperto, nel 1951, il suo negozio di abbigliamento a Quarto. L’esercizio commerciale ha chiuso definitivamente il 31 dicembre, dopo 72 anni di attività. Quasi la stessa età che ha Sarti.

"Ho dedicato tutta la mia vita al negozio – racconta Giovanni con voce commossa –. Sono di ‘piccaglia tenera’, per questo mi faccio prendere dall’emozione dei ricordi. All’inizio, quando la gestione la curava mia mamma con l’aiuto di papà, io mi occupavo degli acquisti, in giro per il Nord Italia alla ricerca delle migliori maglierie e magazzini. Accanto al negozio di abbigliamento c’è sempre stata anche l’edicola, che aprì mio nonno e poi passata a mia sorella Giovanna, affiancata dal marito Gianni finché non è andata in pensione. Le sue figlie, le mie nipoti, per qualche anno ci hanno aiutato come commesse. Siamo sempre stati casa e bottega, infatti vivevamo nella vecchia abitazione sopra il negozio e poi in quella nuova che è stata ricostruita dopo che è stata demolita la vecchia. Un po’ mi sono pentito di avere chiuso, ma gli anni avanzano e comunque per i miei clienti ci sono sempre".

Zoe Pederzini