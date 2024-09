"Il negozio di vicinato baluardo sul territorio"

Aldo Zivieri, la vostra Macelleria Zivieri di Zola Predosa ha risposto alla chiamata dell’associazione.

"Abbiamo aderito perché siamo legati ai valori di Ascom e condividiamo ciò che l’associazione propone, in particolare questo progetto".

Perché?

"Il negozio di vicinato è il baluardo su cui la società dei commercianti si fonda. L’iniziativa ci fa capire quanto importanti e attivi siano i piccoli e grandi negozi di vicinato, perché sono veri e propri punti di riferimento non solo per il servizio, ma anche per la sicurezza e il bisogno di clienti e cittadini".

Insomma, siete fondamentali. "Spero che questo metta in luce il ruolo cruciale che le attività svolgono e che arrivi soprattutto a chi ha voluto, per scelta e ideologia, cancellare la nostra importanza. Le nostre attività vanno preservate, con strategie e interventi che garantiscano la nostra stabilità economica. A differenza di altre tipologie di concorrenza, il commercio di vicinato ha una sostenibilità sociale che è presente sul territorio, con il quale ha un forte legame. E anche il cittadino deve capire che ruolo e servizio forniamo". A Zola Predosa che aria si respira?

"Ci troviamo in una zona industriale, ma anche qui è successo di dover aiutare qualcuno, per esempio fornire indicazioni a chi si è perso, soccorrere chi si è sentito male. Qui si può venire a chiedere aiuto, e la nostra risposta non mancherà. Proprio come quella che abbiamo dato ad Ascom: la nostra è stata un’adesione spontanea che segue questo concetto".