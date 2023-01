Il neo segretario "Solo un errore: hanno messo il brano sbagliato"

"È stato un errore dalla ’regia’: ha confuso l’inno dell’Unione sovietica con l’Internazionale. A fronte di queste strumentalizzazioni, io non ne faccio una grande questione". Avrebbe preferito un’investitura condita da meno polemiche, Michele Bulgarelli, 42 anni, neo segretario della Cgil di Bologna. Fratelli d’Italia ci balza sopra e attacca a testa bassa Maurizio Landini e tutto il sindacato, bollando la gaffe come una operazione filo-putiniana ("Sarà un problema loro", è la replica).

Bulgarelli, certo con la guerra in Ucraina, rispolverare l’inno dell’Urss può prestare il fianco alle critiche...

"Ribadisco: si è trattato di un mero errore materiale. La posizione della Cgil sulla guerra in Ucraina, contenuta in tutti i nostri documenti, è nota, e non può essere certo cancellata da questo infortunio. Neanche la delegata ucraina che avevamo al congresso si è risentita. Un errore, chiuso lì".

Uno degli effetti della guerra in Ucraina è stato il balzo dei costi energetici. L’anno scorso si è consumato il primo strappo tra sindacato e amministrazione Lepore proprio sul tema del caro-bollette. Come imposterà i rapporti col Comune?

"Il sindaco ha l’obiettivo di far diventare Bologna “la città più progressista di Italia“. Noi, come sindacato, vogliamo ridurre il rischio della distanza tra gli annunci e la realtà delle cose".

E questa distanza è cresciuta o diminuita con Lepore sindaco?

"Negli anni si sono avuti alti e bassi. Io ho ascoltato il dibattito e ho visto che il protocollo delle relazioni istituzionali tra sindacati e comune è stato sottoscritto, sebbene dopo qualche schermaglia. Di certo, non va bene, ad esempio, che lo spazzino di quartiere venga retribuito con meno soldi del lavoratore medio di Hera. Io comunque sono fiducioso e scommetto su un sistema di relazioni che riduca questa distanza".

Parliamo di precarietà: c’è la sensazione che il sindacato nell’ultimo decennio non sia riuscito a contrastarla, perdendo anche consenso.

"Ci sono vecchie e nuove precarietà. La prima, quella degli interinali e dei contratti a termine, va affrontata chiedendo stabilizzazioni. Se non arrivano, il conflitto è la soluzione. Che, devo dire, oggi funziona ancora di più di un tempo, perché con uno sciopero le aziende vanno in panne".

E la precarietà nuova?

"Quella di appalti e subappalti. Io credo che sia necessario fare un discorso di piattaforma - Unibo, polo ospedaliero, Interporto - e migliorare le condizioni dei lavoratori che hanno paghe più basse. Alla Gd, per esempio, grazie a questa impostazione oggi le maestre del nido Mast hanno il contratto aziendale".

Andrea Bonzi