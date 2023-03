Il Nettuno d’Oro alla prof Callari Galli, antropologa e politica

C’erano le sue studentesse e gli allievi di una vita trascorsa in cattedra e ‘sul campo’. C’erano i politici di ieri e di oggi, imprenditori filantropi, esponenti del mondo della cultura. Non è bastata la sala Farnese di Palazzo D’Accursio ad accogliere tutti quelli che, ieri, hanno voluto essere presenti alla consegna del Nettuno d’oro a Matilde Callari Galli, antropologa, ricercatrice, ex senatrice (fu eletta nel 1987 come indipendente del Pci), da sempre impegnata sui temi dell’esclusione sociale. "Riceve premi mi imbarazza", ammette la professoressa, nata a Terracina nel 1934 e arrivata a Bologna negli anni ‘70. "Il sindaco al telefono mi ha detto: il Nettuno d’oro è tuo, puoi fare come Bob Dylan e non venire", ha raccontato Callari Galli.