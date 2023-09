Il Nettuno nel mirino. La Digos blocca il blitz degli eco-vandali: sei attivisti denunciati

Tempera

I poliziotti della Digos hanno giocato d’anticipo. Riuscendo a salvare, così, il Gigante. La fontana del Nettuno, simbolo di piazza Maggiore e di Bologna, era infatti finita nel mirino di ‘Ultima generazione’, sodalizio di attivisti ambientalisti noto per le proprie performance in danno alle opere d’arte, che l’avevano scelta come obiettivo di un’azione vandalica, nell’ambito della campagna per la realizzazione di un fondo per la riparazione dei danni climatici. Gli eco-vandali non avevano però fatto i conti con l’incessante lavoro di intelligence posto in essere dalla Digos bolognese, che aveva intercettato l’interesse verso Bologna da parte del sodalizio, accresciuto in particolare nell’ultimo periodo. E così, attraverso un’attività di indagine, i poliziotti sono riusciti a circoscrivere l’ambito temporale d’azione scelto da Ultima Generazione per il suo blitz. L’obiettivo non era chiaro, ma per evitare ‘brutte sorprese’ il questore Isabella Fusiello ha predisposto, per tutto lo scorso weekend, un servizio di osservazione con un nutrito numero di agenti, coadiuvati da altre forze dell’ordine, dislocati nei luoghi che potevano essere di interesse da parte del gruppo.

E così domenica mattina, intorno alle 11,30, quando i poliziotti della Digos hanno intercettato, in piazza Minghetti, gli attivisti che si dirigevano verso piazza Maggiore alla spicciolata li hanno subito fermati. E hanno così potuto sequestrare quattro taniche piene di un liquido scuro, forse una miscela contenente carbone attivo, che avrebbe dovuto imbrattare la statua del Gigante e l’acqua della fontana. In più, sono stati trovati e sequestrati anche due striscioni, che il gruppo avrebbe voluto esporre durante l’azione, ovviamente a favore di smartphone, con il video che, come da prassi da parte degli eco-vandali, sarebbe poi stato immediatamente postato sui social.

I sei attivisti, provenienti da fuori città, uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono stati identificati e, al termine degli accertamenti, denunciati per tentato danneggiamento aggravato in concorso. In più la Questura sta valutando alcune misure di prevenzione, come il foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno a Bologna. Le indagini della Digos adesso proseguono per individuare i contatti bolognesi del movimento. Non si tratta certo del primo episodio che vede il Nettuno vittima di azioni dimostrative, che ne mettono a rischio la ‘salute’ e la bellezza. Di episodi di folli che si arrampicano per appendere striscioni o si tuffano per un ‘bagnetto’ rinfrescante - come il messicano fermato sabato dai carabinieri - le cronache sono piene. Anche dopo l’importante intervento di restauro che ha interessato la fontana del Giambologna, finanziato anche attraverso una sottoscrizione del Carlino, ‘Salviamo il Gigante’, che vide l’adesione di migliaia di cittadini. Un intervento durato 551 giorni, terminato a fine 2017, con 150 tecnici al lavoro, e costato circa un milione di euro. Ed è proprio di ieri la notizia dell’installazione di una nuova recizione per consentire l’avvio del Piano di manutenzione programmata del monumento: i lavori, iniziati ieri, duraranno circa un mese e sono stati elaborati dal Comune assieme all’Istituto centrale per il restauro di Roma. Il nuovo contratto di manutenzione del Nettuno ha durata triennale e prevede un intervento annuale di monitoraggio fino al 2025.