Il nido chiude per ristrutturazione Quaranta bambini restano fuori

C’è forte preoccupazione, a San Pietro in Casale, per la collocazione dei piccoli negli asili nido del territorio. Negli spazi del Comune, infatti, sono stati accettati solo 35 bambini su un totale di 75 richieste dal territorio comunale di San Pietro. A questi ‘esclusi’ se ne aggiungono altri 35, per un totale di 110 richieste arrivate, che sono provenienti da paesi dell’Unione.

A parlare di questa gravosa e preoccupante situazione, in vista dell’inizio a settembre, sono una decina di mamme: "Non che gli altri anni abbiano mai soddisfatto tutte le richieste, ma questa volta siamo davvero arrabbiati come genitori – raccontano –. Questa enorme discrepanza tra i bambini accettati al nido, che all’inizio erano addirittura solo 22, e quelli rimasti fuori deriva principalmente dall’indisponibilità dell’asilo nido ‘Casa sull’albero’. Essendo questo, infatti, destinatario di fondi Pnrr sarà oggetto di lavori che dovrebbero iniziare a breve per durare chissà quanto. Questo toglie uno spazio ampio e importante che avrebbe permesso di soddisfare ben più richieste. Quello che ci chiediamo ora, però, è: visto che il Comune sapeva benissimo che ci sarebbe stato questo problema e lo sapeva da mesi, perché ridursi a questo punto e non trovare soluzioni alternative in tempo?". Le mamme, che ora non sanno come fare, aggiungono: "Non tutti hanno i nonni vicino, non tutti hanno nonni che possano seguire bambini piccoli e molti di noi lavorano, sia mamma che papà, fuori san Pietro. In più non capiamo perché questa disorganizzazione comunale debba gravare su di noi e sui nostri piccoli in un’età così importante. Si tratta, inoltre, di un servizio, anche quello comunale, tutt’altro che gratuito, anzi. È un servizio che paghiamo e anche profumatamente. I nidi privati? Inaffrontabili come spese e quasi tutti pieni. A quasi tutti noi servono spazi che tengano i piccoli full-time. Arriveremo a settembre senza sapere come muoverci e sperando nel rifiuto di qualcuno, ma continueremo a farci sentire. Abbiamo avuto alcuni incontri con l’amministrazione, ma non hanno soluzioni da proporci e quelle da noi avanzate vengano negate".

Accanto alle mamme si è schierato anche il consigliere leghista Mattia Polazzi: "Sono allarmato dalla riduzione dei posti negli asili nido, sia per le famiglie interessate che per l’intera comunità. Ho richiesto informazioni specifiche sulle azioni che la Giunta intende mettere in atto per sopperire a questa situazione". Dello stesso avviso, in Regione, il leghista Daniele Marchetti: "La Regione si attivi per trovare una sistemazione nelle strutture comunali di San Pietro in Casale ai bambini che, attualmente, risultano esclusi dalle sezioni nido a seguito della demolizione della struttura Casa sull’Albero".

Zoe Pederzini