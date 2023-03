Il nodo di Funo slitta ancora "Per l’inizio dei lavori serviranno trenta mesi"

"La confluenza fra la Trasversale di Pianura e il casello autostradale Interporto sulla A13 è congestionata e pericolosa". Queste la parole di Giuseppe Paruolo, consigliere regionale del Pd, che in merito ha depositato un’interrogazione, l’ultima di una lunga serie, per conoscere i tempi di realizzazione del Nodo di Funo. La risposta della Regione è arrivata e parla di 30 mesi, ma Paruolo attacca: "Serviranno almeno tre anni".

"Ci sono spesso rallentamenti pesanti che impattano sulla competitività delle aziende e dello stesso Interporto – spiega Paruolo –, causano disagi ai cittadini e comportano un alto rischio di incidenti stradali. Sarebbe forse sufficiente una rotonda, o ancor meglio il rifacimento completo dello svincolo che è previsto da anni. Ma purtroppo di queste opere ancora non c’è traccia. Per questo motivo torno a interrogare la Giunta regionale su questo argomento, per la quarta volta negli ultimi sei anni. Chiedo quale sia ad oggi lo stato di realizzazione dei lavori previsti nell’ambito del cosiddetto Nodo di Funo, che sono quantomai necessari per risolvere la criticità dell’interconnessione tra lo svincolo di Bologna Interporto e la Sp3. Trasversale di Pianura.

"A rispondere al consigliere regionale del Pd è Andrea Corsini, assessore regionale alla Mobilità: "Per rispondere in modo completo e puntuale all’interrogazione sono state richieste informazioni alla Società Autostrade per l’Italia che ha fornito i seguenti chiarimenti: il completamento del progetto definitivo è attualmente sospeso in attesa delle determinazioni del ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (Mase). Una volta completato il progetto definitivo, si procederà con l’iter di localizzazione urbanistica finalizzato al rilascio della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Sulla base dei termini di legge previsti per i vari step autorizzativi – aggiunge Corsini –, Autostrade stima di poter avviare i lavori dopo circa 30 mesi dal positivo riscontro del Mase all’istanza di verifica di assoggettabilità. Si evidenzia, inoltre, che, a febbraio, la Direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente della Regione, ha sollecitato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a via, interrotto a causa dei malfunzionamenti della banca dati del citato Ministero. Allo stato attuale si è in attesa di riscontro".

Paruolo a questo punto attacca: "Ho provato a seguire con costanza la questione, presentando una interrogazione nel 2017, poi nel 2019 e poi ancora nel 2021 e infine questa di cui stiamo parlando nel 2023. Me ne sono occupato insomma con un costante monitoraggio a cadenza di due anni. Nella risposta del 2021si dava conto dell’inserimento del Nodo di Funo nel quadro del progetto di ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A13 nel tratto Bologna-Ferrara, con inizio lavori previsto per fine 2023. Ma oggi apprendiamo che di fatto c’è stato un ulteriore slittamento di tre anni, sempre che sia l’ultimo".