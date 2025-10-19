Il Nodo di Rastignano è stato aperto: "Data storica, opera attesa 50 anni"

Un vero esempio di come l’unione fa la forza. Questo è ciò che tanti, tra cittadini e istituzioni, vociferavano ieri mattina all’inaugurazione dell’ultimo lotto del Nodo di Rastignano, che va a completare una infrastruttura attesa da 50 anni. Questa opera infrastrutturale va a completare la variante alla SS65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostradale-tangenziale. Il Nodo collega la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna.

Un chilometro e mezzo di tracciato, un viadotto, e una implementazione del verde pubblico in corso. L’opera è stata finanziata con 44,2 milioni di euro totali. I lavori sono stati eseguiti dalla RTI Strabag Spa – Eco Demolizioni Srl. Gli interventi della autorità al taglio del nastro sono stati coordinati dal capo di gabinetto metropolitano, Stefano Mazzetti. Hanno preso parola i tecnici della Città metropolitana che hanno supervisionato la realizzazione dell’opera e l’impresa esecutrice dei lavori, Strabag. Sono poi intervenuti i sindaci di Pianoro, Luca Vecchiettini, e San Lazzaro, Marilena Pillati, l’assessora regionale alla Mobilità e Ambiente, Irene Priolo e il sindaco metropolitano, Matteo Lepore. Dal pomeriggio di ieri la viabilità ha iniziato a scorrere regolarmente. Così il padrone di casa Vecchiettini: "Una grande emozione unita al senso di responsabilità di portare a compimento un’opera che arriva da lontano e che tanti prima di noi hanno sognato e iniziato a progettare. Un’opportunità importante per raggiungere l’Appennino, e viceversa la città, più velocemente e in modo più agevole. Un passo importante anche per le imprese che abbiamo sul territorio. Questo sgraverà anche la frazione di Rastignano dal traffico pesante: sarà per noi un modo di riprogettare la frazione nel futuro. Nei prossimi mesi lavoreremo a livello urbanistico in modo importante soprattutto per i commercianti di Rastignano". A fargli eco Pillati.

Priolo ha specificato: "La politica molte volte è fatta di intuizioni. La prima, in merito al Nodo, fu di affidare il secondo lotto (il primo era di Rfi, ndr) a Città Metropolitana, l’allora Provincia. Una intuizione vincente di Giacomo Venturi che oggi sarebbe felice di vedere questa inaugurazione. La seconda intuizione, dell’ex sindaco Virginio Merola, fu di slegare questa opera e la sua realizzazione da quelle del Passante. E questa è stata la grande fortuna perché quest’opera ha visto la luce". Sul Passante si è, poi, espresso anche Lepore a margine del taglio del nastro: "Dobbiamo trovare un’intesa. Governo e Autostrade devono mettersi nei panni del territorio e capire quali sono le necessità. Ci sono impegni che credo vadano rispettati".

Zoe Pederzini