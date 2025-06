"Il nodo San Donnino era previsto"

Un altro tema ’caldo’ in tema di infrastrutture è quello del Ponte di San Donnino, punto cruciale per Passante e tram. Il nodo? Autostrade aveva previsto di rifare il ponte, nell’ambito dei lavori del Passante, ma se l’opera resta ferma al lotto zero, il rischio è non procedere col restyling. Restyling che serve "per questioni di sicurezza", ha fatto sapere il sindaco Matteo Lepore, e che è necessario anche per la linea rossa del tram che per proseguire verso Pilastro e Caab necessita di quell’intervento. Insomma, un rebus che rischia di complicare anche il percorso del tram. I meloniano Galeazzo Bignami punta il dito sull’amministrazione: "A settembre del 2022, appena terminate le elezioni, incontrammo Autostrade e chiedemmo subito: ’il Comune ha sincronizzato i cantieri Passante-tram?’. Loro caddero dalle nuvole. In pratica, non c’era stata un’informativa ufficiale tra Aspi e Comune sul quel tema cruciale. E noi l’avevamo detto che c’erano dei nodi d’interferenza centrali...". Per Bignami manca "una visione ad ampio raggio. Io da anticomunista lo dico chiaro: il vecchio Pci aveva una capacità strategica di disegnare il futuro, mentre oggi la sinistra fa solo scelte per cercare di rimanere a galla...".