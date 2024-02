Il nodo terzo mandato. De Maria all’attacco:: "Il voto contrario del Pd è un errore grave"

Il voto sul terzo mandato di sindaci e governatori spacca il centrodestra. Ma anche il Pd. Il deputato dem, il bolognese Andrea De Maria, ala Bonaccini, non ci sta: "Non ho compreso il voto contrario del Pd in commissione Senato. Un errore grave, alla luce della Direzione di lunedì". Direzione dove la segretaria Elly Schlein pareva aver aperto uno spiraglio.

A questo punto le speranze di un tris per Stefano Bonaccini paiono minime...

"Una premessa: sul terzo mandato è evidente la confusione e la divisione del centrodestra. Al di là di quello che ha fatto e che farà il centrodestra è importante che il Pd abbia una sua posizione chiara. Avevo considerato importanti, da sostenitore da sempre del superamento del vincolo dei due mandati per le Regioni e per tutti i Comuni, gli esiti della Direzione nazionale del Pd di lunedì".

In commissione, però, avete votato ’no’ come M5s e FdI...

"Non ne ho comprese le ragioni. Se ci assesteremo sulla posizione di un sostegno al terzo mandato con un rafforzamento del ruolo delle assemblee elettive daremo un contributo di merito al dibattito in corso. Se, invece, si tornasse indietro rispetto ai passi avanti fatti lunedì credo si farebbe un errore grave e che se ne dovrebbe ridiscutere al più presto in Direzione".

Bonaccini senza tris in Regione, correrà per le Europee?

"Delle candidature in Ue discuteremo negli organismi dirigenti. L’importante è decidere insieme, condividendo le scelte".

Per il governatore si è parlato anche della terza via delle suppletive. L’ipotesi è valida?

"Bonaccini è una personalità di altissimo profilo e un riferimento fondamentale dentro e fuori il Pd. E non ha mai chiesto niente per sé. Sarà comunque un protagonista della vita politica ed istituzionale in futuro come lo è ora".

Alle Comunali le primarie si fanno solo a Castel Maggiore e Ozzano, ma senza gazebo il centrosinistra a Casalecchio e San Lazzaro si è spaccato...

"Matteo Ruggeri a Casalecchio e Marilena Pillati a San Lazzaro sono candidature molto autorevoli e di grande qualità. Credo siano entrambi ottimi nomi e saranno ottimi sindaci. In tanti comuni il Pd ha scelto i propri candidati e le proprie candidate nel confronto democratico nei propri organismi dirigenti. Una volta scelti i candidati tutto il Pd è chiamato a sostenerli, con il massimo impegno".

A Casalecchio alcuni possibili alleati si sono spostati sul candidato di Azione Dario Braga e a San Lazzaro la candidatura di Pillati fa discutere...

"A Casalecchio è stato sottoscritto l’accordo programmatico di una coalizione larga che sostiene Ruggeri e continua un confronto molto positivo con i 5 Stelle. E le porte sono aperte ad altri interlocutori. A prescindere da altre candidature, con il maggioritario il confronto vero sarà fra Ruggeri e Pillati, per il centrosinistra, e chi candiderà la destra".

Sull’invito di Pd e sinistra all’attivista palestinese Barghouti, il rettore Molari ha preso le distanze. Che cosa ne pensa?

"Non metto in discussione la buona fede di chi ha promosso una iniziativa di pace. E le parole dell’assessore Ara su Israele ’che è una democrazia’ sono state giuste ed espresse in un contesto non facile. Penso che non possiamo ignorare il grido di allarme del presidente della comunità ebraica Daniele De Paz. Una cosa è la critica, anche forte, al governo Netanyahu e la richiesta sacrosanta di un cessate il fuoco a Gaza. E poi l’ impegno per il riconoscimento dello stato di Palestina. Altra cosa è il boicottaggio di tutti i rapporti con Israele come sostiene il movimento promosso da Barghouti. A Bologna, città medaglia d’oro della Resistenza, non possiamo dimenticare la Shoah e le ragioni per cui è nato la stato di Israele. E dobbiamo essere chiari sulle responsabilità di Hamas, che è una organizzazione terroristica nemica della democrazia che autrice di crimini orribili".