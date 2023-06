Il noir d’autore per tutti Storie e incontri in Comune

Ha preso il via l’edizione 2023 del festival letterario Miginoir dedicato al genere giallo e al noir, con il coinvolgimento e la partecipazione di autori rinomati. I prossimi incontri si terranno oggi e il 20 giugno dalle ore 21 al Palazzo Comunale. Organizzato dal Comune di Medicina in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico, quest’anno il Festival Miginoir fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Tutti gli appassionati di libri gialli e noir avranno l’opportunità di ascoltare diversi racconti e d’incontrare gli autori. Le serate di oggi e del 20 giugno, dedicate alla rassegna, saranno ospitate nel chiostro del Palazzo Comunale in via Libertà 103. In caso di maltempo si sposteranno nella Sala del Consiglio. L’evento culturale è a ingresso gratuito e senza prenotazione. Oggi alle ore 21 sarà il turno della presentazione dei libri ’Repetita’ di Marilù Oliva e ’Il mistero della torre del parco e altre storie’ di Luca Crovi. Moderatore della serata Piero Rocchi. Il Festival si concluderà martedì 20 giugno alle ore 21 con la presentazione dei libri ’Dalle nove a mezzanotte’ di Paola Rambaldi e ’Il liceo’ di Alessandro Berselli. "Il Festival letterario Miginoir rappresenta un’importante occasione di approfondimento, confronto e complicità tra gli autori e i lettori, amanti del genere giallo e noir. Sono date da non perdere dove il mistero, le indagini e l’ignoto saranno protagonisti", ha dichiarato il presidente del consiglio con delega alla cultura Enrico Caprara.

Zoe Pederzini