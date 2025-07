"Il nostro festival internazionale, sui monti l’arte è viva"

Alice Gera e Flavia Bakiu sono arrivate a ’Il Casale’ di Grizzana Morandi il 2 agosto 2019. Tutto è nato "un po’ per gioco e un po’ per noi", raccontano. Ovvero "per fuggire dalla frenesia della città e trovare ritmi più lenti e umani". Iniziano così a conquistare "palcoscenici e cuori" con corsi e laboratori di recitazione e musica all’interno di un antico casale in pietra del 1492. E anche per loro l’Appennino bolognese diventa casa e trampolino di lancio culturale: il collettivo che fondano – all’inizio composto da una decina di persone – si è gradualmente ampliato fino a includere quasi 40 membri.

"Qui, al mattino, non sentiamo il rumore del traffico, ma gli uccellini che cantano – raccontano –. È un ritmo diverso, che ci aiuta a ritrovare il contatto con noi stesse e con quello che facciamo". Un ambiente che dal 2022 ha permesso loro di organizzare anche un festival rurale autofinanziato: tre giorni di arti sceniche e teatro contemporaneo, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti nazionali e internazionali. Non si tratta solo di un luogo in cui ritrovarsi per creare, ma di una vera e propria comunità che lavora insieme, in modo collettivo. "Lavorare in modo orizzontale non significa solo fare le cose insieme – spiegano –, ma anche costruire relazioni vere e autentiche". Oggi, al Casale di Grizzana Morandi vivono stabilmente sei persone. E così, oltre a essere un luogo di residenza artistica, è diventato anche una risposta all’emergenza abitativa della città.

Gera e Bakiu parteciperanno a ’Montagna creativa. Luogo di sperimentazione e dialogo’, in programma lunedì alle 18,30 a Bis di piazza Liber Paradisus a Bologna. Assieme a loro, ci saranno Carlo Maver, flautista, bandoneista e compositore, viaggiatore solitario ma sempre legato alle sue montagne anche come condirettore artistico del festival Crinali; Luca Elmi, direttore del Festival del Cinema di Porretta Terme, Anna Dona Dorno e Nicola Pianzola, direttrice e co-direttore artistico della compagnia teatrale Instabili Vaganti di stanza a Valsamoggia.

a. a.