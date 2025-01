"Il nostro Francesco non sarà dimenticato"

Altruista, benvoluto e sempre disponibile verso gli altri. Lo era Francesco Calabrò (nella foto), 25 anni, che ha perso la vita giovedì sera a causa di un incidente stradale a Castel Maggiore, comune dove abitava con i familiari, i genitori Antonio e Alessandra e il fratello Alessandro di 23 anni, nella frazione di Trebbo di Reno. "Mi piace ricordare – dice Alessandro – nell’abisso di vuoto che ha lasciato adesso mio fratello che un bel giorno aveva deciso che gli amici lo chiamassero con il soprannome Duca di Balac. Dunque si faceva chiamare Francesco Duca di Balac".

"Mio figlio – continua il padre Antonio – era estroso, disponibile verso gli altri, con i suoi compagni di studio. Se c’era qualcuno che aveva bisogno, non guardava l’orologio e correva da lui. Francesco si era laureato in ingegneria dell’automazione all’università di Bologna e stava facendo i due anni di magistrale. Aveva compiuto anche un’esperienza in Cina, legata ai suoi studi, che poi dovette interrompere a causa del Covid. Era appassionato di giochi di società, di cucina e si dilettava ai fornelli". Poi i genitori ricordano i momenti tragici dopo l’incidente di Francesco. "Vogliamo ringraziare tantissimo – affermano Antonio e Alessandra – i vigili del fuoco che si sono prodigati e hanno illuminato lungamente con le loro attrezzature il luogo dell’incidente dove regnava la semi-oscurità. Ma dobbiamo segnalare purtroppo che almeno tre lampioni, nel tratto dove ha avuto l’incidente Francesco, sono fulminati. Quindi l’illuminazione non è al meglio. Ne abbiamo parlato anche al sindaco Luca Vignoli, per prevenire altri incidenti, visto che una scarsa illuminazione può essere complice di una uscita di strada. L’incidente si è verificato intorno alle 21 e purtroppo non arrivava il nulla osta per portare via di lì Francesco, e abbiano dovuto aspettare fino alle tre e mezzo di notte. Un’attesa estenuante, nella morsa di un dolore così intenso che può provare solamente chi gli è capitata la perdita di un figlio. Poi ringraziamo le onoranze funebri che ci stanno accompagnando in questo cammino, non voluto, e che ci sembra irreale".

L’ultimo saluto a Francesco è per oggi,dalle 10 alle 16 nella casa funeraria di via Chiesa a Castel Maggiore. "Immagino – aggiungono i genitori – che domani (oggi, ndr) ci saranno tanti amici di Francesco a dargli l’ultimo saluto. Perché si è fatto voler bene. E siamo convinti che non sarà affatto facile dimenticare un ragazzo d’oro come era e che si è guadagnato, ne siamo certi, un posto nel cuore in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo".

Pier Luigi Trombetta