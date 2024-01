Il nostro futuro e l’intelligenza artificiale

L’avvento degli algoritmi di intelligenza artificiale cambierà tutto? Probabilmente si. Magari non sarà un cambiamento alla Terminator e non dovremo organizzarci per fare resistenza ma sarà una rivoluzione, a detta degli addetti ai lavori, paragonabile alla macchina da stampa di Gutemberg o a internet. In ogni caso tutto ruota intorno a come l’intelligenza artificiale sarà applicata e, soprattutto, come e se migliorerà la vita di tutti i giorni. I campi di applicazione sono già moltissimi e spaziano dall’istruzione alla sicurezza passando per l’industria e il settore automobilistico. Per fare chiarezza su questo vasto e complicato mondo il Lions Club Bologna ’I Portici’ invita tutti gli interessati domani, dalle 9 alle 13, presso l’Hotel Royal Carlton in via Montebello 8, ad assistere alla conferenza ’L’intelligenza artificiale. Cambierà tutto?’. Interverranno esperti di ogni settore come lo psicanalista Sergio Dalla Val, la docente di diritto privato e diritto di internet di Unibo Giusella Finocchiaro, Jan Kleijssen, ex direttore del Consiglio d’Europa, il presidente del gruppo giovani Confindustria Emilia, Marco Moscatti ed Enrico Muzzi, regista cinematografico ed esperto di tecnologie digitali. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni contattare lionsboiportici@gmail.com o il numero 051-226228.