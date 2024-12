"Il nostro Mastroianni tra cinema e tortellini"

Un omaggio per ricordare Marcello Mastroianni. Nel corso del Festival del Cinema di Porretta Terme vengono proiettati al cinema Kursaal ’La notte’ di Michelangelo Antonioni, oggi alle ore 18.30, e ’Allonsanfàn’ dei fratelli Taviani, domani alle ore 15, pellicole nelle quali l’ attore riveste il ruolo di protagonista. Lo stesso Mastroianni, durante la sua carriera, ebbe modo di frequentare la valle del Reno per ragioni professionali. Nel 1984 fu infatti protagonista del film ’Enrico IV’ di Marco Bellocchio, girato nella Rocchetta Mattei. Durante le riprese Mastroianni e la troupe che comprendeva, fra gli altri, Claudia Cardinale e Paolo Bonacelli, furono ospiti dell’Hotel Santoli di Porretta Terme. Tra i luoghi più cari all’attore, celebre per essere un buongustaio, ci fu sicuramente la Trattoria Uliani in quel di Pioppe, dove Mastroianni si recò più volte. Da quel che si sa, il primo incontro fu casuale: il ristorante fu scelto per una rapido pranzo durante il viaggio di andata verso il set. La sosta bastò a rivelare un grande feeling tra il divo e la cucina delle sorelle che gestivano la trattoria.

"Ricordo benissimo Mastroianni tra i clienti delle zie Tilla e Carolina – racconta Graziano Uliani, patron del Porretta Soul Festival e nipote delle cuoche – di cui apprezzava molto la cucina. Anche dopo la fine della lavorazione del film l’attore inviò diverse volte il proprio segretario a ritirare tortellini, pasta fatta in casa e altre pietanze da gustare durante le cene romane in compagnia di amici". I ricordi affiorano da un tempo ormai lontano, in cui gli smartphone non esistevano e le comunicazioni personali erano più difficili. In molti ricordano le interminabili telefonate dell’attore dal telefono pubblico dello stesso locale alla giovane figlia Chiara che viveva a Parigi con la madre, Catherine Deneuve. Sempre Uliani rivela un altro aneddoto: "A quei tempi io ero appassionato di fotografia e approfittai della presenza dell’attore per ‘rubare’ qualche scatto. Mastroianni si arrabbiò moltissimo, lasciandomi di stucco. Dopo qualche istante capii che si trattava di uno scherzo improvvisato lì per lì a mie spese, per puro divertimento. Nonostante fosse una celebrità, Marcello era una persona estremamente cordiale".

Il rapporto tra il cinema e l’abitato di Pioppe, suddiviso fra i comuni di Grizzana Morandi, Vergato e Marzabotto, non pare destinato al solo libro dei ricordi. Nelle ultime settimane, in paese, a poca distanza dalla trattoria sulla statale porrettana, sono state girate alcune scene di ’Ammazzare stanca’, un film di Daniele Vicari in corso di lavorazione.

Fabio Marchioni