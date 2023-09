"Il nostro parco svenduto per costruire palazzine"

"No a complessi edilizi che toglieranno verde a Ozzano". Un folto gruppo di cittadini (nella foto sotto) ha voluto protestare contro una decisione dell’amministrazione per l’approvazione del piano operativo comunale stralcio denominato ’Poc Arcipelago AUC5’. Fattore scatenante è stata la decisione di "spostare" un edificio di prossima costruzione da via Galvani, proponendo come zona edificabile il parco adiacente al complesso sportivo del Circolo Tennis. L’edificio residenziale in questione era in origine un condominio composto da più piani, e la stessa amministrazione ha ’consigliato’ all’impresa di costruire due condomini più piccoli all’interno del parco.

I cittadini sono stati accompagnati nella protesta dai due gruppi consiliari di opposizione, Noi per Ozzano e Progresso Ozzano. "Questa unione tra cittadini e due gruppi consiliari agli antipodi politicamente dovrebbe far capire all’amministrazione che la scelta fatta non è il bene del paese – dice il capogruppo di Noi per Ozzano, Monia Vason –. Il parco è negli anni diventato un luogo di socializzazione e di refrigerio e all’interno del parco si ritrovano gli anziani che coltivano gli orti, i cittadini che si siedono sotto gli alberi e i proprietari di cani". "La contropartita che l’impresa dovrà dare al Comune – riportano le opposizioni – consiste in 150mila euro dedicati all’asfaltatura del parcheggio del Circolo Tennis, parcheggio che sono decenni che l’amministrazione promette di asfaltare, un appartamento che sarà concesso al Comune in modalità Ers a canone d’affitto concordato per la durata di 10 anni. Tutti questi dati fanno pensare ad un benefit verso l’impresa costruttrice a discapito del bene del paese".

A rispondere è il sindaco Luca Lelli (nella foto sopra): "La delibera approvata con il voto della maggioranza conclude oltre due anni di lavoro condotti con l’intento di alleggerire un’area che avrebbe subito una densificazione eccessiva. Abbiamo così proposto all’attuatore lo spostamento ottenendo anche ulteriori benefici per la comunità. Comprendiamo le perplessità di chi vive nella zona che si prevede per l’intervento, ma abbiamo cercato di minimizzare l’impatto e siamo disponibili a valutare con l’attuatore ulteriori interventi di mitigazione. Comprendiamo meno chi cerca di cavalcare la situazione facendosi paladino degli interessi più disparati".

Zoe Pederzini