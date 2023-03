Il nostro podcast Il senso di una giornata di diritti al femminile Le lotte di ieri e oggi

"Il mondo ha bisogno delle donne. Le donne non si arrendono e riusciranno a infrangere il soffitto di cristallo. Qualche crepa già c’è...". Le parole sono di Katia Graziosi, presidente dell’Udi (Unione donne in Italia) di Bologna, la cui madre, Anna Zucchini, venne arrestata per aver distribuito le mimose nel 1955.

Katia, Anna a tutte le donne sono le protagoniste della nuova puntata del nostro podcast ’il Resto di Bologna’ dedicato all’8 marzo (scaricabile gratuitamente dalle sulle piattaforme Spotify, Google o Apple o ascoltabile sul nostro sito o inquadrando il qr code in prima pagina). Un racconto che parte da lontano, dalle manifestazioni di donne a San Pietroburgo nel 1917 per chiedere lo stop della guerra, alle battaglie di oggi. Il filo rosso (o rosa, vista la giornata) che lega tutte le donne sono le parole di Graziosi che sottolinea le tante conquiste ottenute e quelle che ancora mancano, senza dimenticare un riferimento al nostro territorio. Un territorio che ha visto, per fare un esempio, la lotta delle operaie della Saga Coffe, per giorni e settimane in prima linea per difendere il posto di lavoro. Ma sono tante le lotte che tante donne portano avanti ogni giorno. Nella vita e nel lavoro. Con una convinzione: "Ha ancora senso festeggiare l’8 marzo. Perché rimane una giornata

simbolo di libertà e di autodeterminazione. Perché senza le donne non esiste la democrazia", la sintesi di Graziosi.