Il nostro podcast, tutti i mercatini di Natale

Bologna, 13 dicembre 2023 – Tempo di mercatini di Natale a Bologna. Il primo ad aprire è stato lo scorso novembre quello di Santa Lucia, che porta con sé anche una bella storia, visto che si tratta del più antico mercatino dell’Emilia Romagna. L’ultimo ieri sotto il voltone del Palazzo del Podestà, il tradizionale mercatino dell’antiquariato dove trovare brocantage ma anche un intero banco dedicato al mondo del cinema, con poster. Ma proprio oggi è Santa Lucia e il nostro podcast Il Resto di Bologna , partendo dall’antica fiera da anni spostata in Strada Maggiore, traccia una mappa delle bancarelle bolognesi.

In origine i mercatini natalizi si tenevano di fronte all’omonima chiesa di Santa Lucia in via Castiglione 36, imponente e barocco edificio religioso che dopo essere stato sconsacrato in epoca napoleonica viene oggi utilizzata come Aula Magna dell’Università. E proprio in quel periodo, all’incirca nel 1796, epoca segnata da Napoleone a Bologna e in Italia, la fiera venne trasferita dove la troviamo oggi, a fianco di Santa Maria dei Servi, sul lato prospiciente Strada Maggiore.

Un altro classico totale del Natale bolognese è il mercatino di via Altabella accanto alla Cattedrale di San Pietro, quello che profuma di brigidini, per intenderci, ovvero di quelle dolci cialde, tipiche di Lamporecchio, nel pistoiese. In piazza XX Settembre fino al 9 gennaio c’è il Natale a Porta Galliera e in via San Giuseppe, a ridosso di Piazza VIII Agosto, trovate gli artigiani di DecoMela Art, fino al 24 dicembre. In piazza Minghetti le bancarelle sono quelle del Villaggio di Natale Francese, ormai un’istituzione al profumo di lavanda.