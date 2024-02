Il nostro sondaggio. L’opinione dei cittadini: "Ci complica la vita": "Ambiente più sicuro"

Dopo più di due settimane dall’entrata in vigore delle misure sulla tanto discussa ’Città 30’, le opinioni dei bolognesi si continuano a dividere. Tra chi è favorevole e chi contrario migliaia le interazioni, sotto forma di tagliandini, commenti online e mail che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Tramite il nostro sondaggio sul modello che vede la città delle due Torri a trenta all’ora, chiunque può prendere attivamente parte alle decisioni della città e dare il proprio parere, con la possibilità anche di motivarlo. Insomma, i cittadini vogliono far sentire la propria voce su un progetto sempre più discusso, in attesa di capire anche come si evolverà. Ecco alcune risposte tra coupon cartacei ed email arrivati alla redazione del nostro giornale e commenti lasciati dagli utenti sul nostro sito.

***********

Non approvo il modello ’Città 30’, perché basterebbe fare rispettare la velocità dei 50 chilometri orari, limite da ripristinare. I 30 vanno bene nelle strade strette e vicino ai luoghi sensibili, come scuole o chiese. Serve controllare chi non rispetta il codice stradale o si distrae, comprendendo anche bici e monopattini.

Carmen

***********

Sì, io sono d’accordo con la decisione presa. Quando il pericolo delle auto e dei camion è massimo, la prima cosa da fare è limitare ai 30 chilometri orari tutta l’area urbana.

Coupon non firmato

***********

I 30 chilometri orari potrebbero anche andare bene se gestiti con intelligenza. Ma questo è proprio ciò che manca in questa giunta. Contrario.

Roberto Dovesi

***********

Sono favorevole a ’Città 30’. Dove la strada lo consente, però, si potrebbe circolare ai 40 senza rischiare la multa.

Coupon non firmato

***********

Il mio voto è negativo. La velocità a 30 va adottata in strade strette e nelle corsie preferenziali per bus o taxi. Credo che la velocità debba rimanere ai 50 chilometri orari.

Giorgio Magagnoli

***********

L’assessora Orioli ringrazia per la collaborazione. Ma per forza dobbiamo collaborare, altrimenti chi ci rimette siamo sempre noi automobilisti.

Giovanna

***********

Siamo in un Paese democratico, pertanto è giusto che ognuno esprima il proprio pensiero. Ma da qui a enfatizzare che il limite dei 30 chilometri orari è perfettamente giusto, adeguato e corretto, denota un giudizio parziale. Ho sempre creduto che l’amministrazione comunale dovesse essere al servizio dei cittadini e non disporre in modo dittatoriale delle proprie competenze. Se l’80% dei bolognesi è contrario, avrà pure un significato o no?

Giampaolo Corsini

***********

Parlo da automobilista e personalmente sono favorevole a una città più sicura, meno rumorosa, meno schiava delle auto. Qualche correttivo forse si può apportare, ma non credo ai conti di chi parla di tempi di percorrenza più lunghi e credo che l’impatto ‘tremendo’ di cui parlano molti sia soprattutto psicologico.

Commento online

***********

Non appoggio il modello. Gli incidenti purtroppo ci sono anche con la velocità dei 30 all’ora.

Coupon non firmato

***********

Per me è no. Sarebbe necessario effettuare maggiori controlli per la velocità dei 50 chilometri orari.

Maria Petti

***********

Non sono d’accordo. Piuttosto che pensare a questa idea, sarebbe meglio fare riparare le strade, che sono vergognose. Non è questa la priorità.

Coupon non firmato

***********

Possono anche esserci limiti a 40. Comunque deve essere data priorità a coloro che si spostano a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Migliore qualità della vita per (quasi) tutti.

Commento online

***********

Il provvedimento complica inutilmente la vita. Basterebbe fare rispettare il limite dei 50 chilometri orari. Nelle strade a rischio, invece, serve inserire dissuasori seri.

Commento online