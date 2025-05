Il nostro sondaggio su IA e scuola

Cosa pensano gli studenti dell’Intelligenza Artificiale? Ecco i risultati del sondaggio condotto dagli alunni della classe 3A delle Zappa e rivolto a tutti gli studenti della scuola. Al quesito "Utilizzate l’IA nel contesto scolastico?", il 54% degli studenti ha risposto positivamente. Alla domanda "Ritenete che l’IA influenzerà il futuro della scuola o del lavoro?", l’84% degli studenti ha risposto affermativamente. Le reazioni al quesito "Quale tipologia di IA utilizzate maggiormente?" hanno permesso di riscontrare che le varietà di IA più utilizzate sono, in ordine, ChatGPT, Google Assistant, Gemini. Alla domanda "Ritenete che l’utilizzo dell’IA nel contesto scolastico sia corretto e costruttivo?", il 63% ha risposto "Sì". Ma la percentuale non irrisoria di studenti che non è favorevole all’uso dell’IA nell’ambiente didattico cambierà presto idea?