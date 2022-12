Il notaio risponde: agevolazioni per under 36

La Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022 all’articolo 1 comma 18 estende al 31 dicembre 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa per under 36. Tale normativa era stata inserita nell’anno 2021 (D.L. 732021 convertito con Legge 1062021). Requisiti soggettivi: a) gli acquirenti devono essere giovani che non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto di trasferimento è avvenuto; b) devono avere un valore dell’indicatore della situazione economica (Isee) non superiore a 40.000 euro l’anno; c) l’acquirente deve poter usufruire delle agevolazioni prima casa e quindi sussistere tutte le condizioni per tale agevolazione. Requisiti oggettivi: a) il trasferimento a titolo oneroso deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non aventi le caratteristiche di lusso e quindi non appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9; b) oggetto dell’atto può essere il trasferimento della piena proprietà ovvero della nuda proprietà, la costituzione dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione sull’immobile avente le caratteristiche sopraindicate.

Tipologie di agevolazioni: a) se il trasferimento è soggetto all’imposta di registro: esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta ipotecaria e dall’imposta catastale; b) se il trasferimento è soggetto all’imposta sul valore aggiunto è attribuito un credito di imposta pari all’imposta Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute in caso di successioni o donazioni presentate o stipulate dopo l’acquisizione del credito oppure può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef in base alla dichiarazione dei redditi presentata successivamente all’acquisto.

Mutui: i finanziamenti per l’acquisto degli immobili ovvero per la loro costruzione o ristrutturazione per i quali ricorrono tutti i requisiti sopraindicati sono esenti dall’imposta sostitutiva. Tale imposta, al di fuori dell’agevolazione in oggetto, è dello 0,25% sul valore del capitale finanziato destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile per cui ricorrono le condizioni per le agevolazioni prima casa.

Sanzioni: nel caso in cui non sussistano le condizioni e i requisiti si verifica la decadenza dalle agevolazioni e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle imposte e alla applicazione delle sanzioni previste.

I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi.