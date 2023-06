Il Notaio risponde: cosa c’è da sapere sulle donazioni

La normativa fiscale in tema di successioni e donazioni si estende a tutti gli atti a titolo gratuito. Per definirne l’ambito operativo è opportuno immaginare tre cerchi concentrici: quello più esterno comprende tutti i negozi a titolo gratuito cioè senza corrispettivo, quello intermedio le liberalità in genere e quello più interno le donazioni. In dettaglio: le donazioni sono contratti tipici, pienamente disciplinate dal codice civile e sono caratterizzate da una forma giuridica solenne che richiede l’atto pubblico e la presenza di due testimoni. Le due parti di tale contratto sono il donante e il donatario. La accettazione da parte del donatario può avvenire anche con atto separato sempre redatto in forma solenne. Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che solo una donazione di modico valore può avvenire senza il rispetto della forma solenne; in tutti gli altri casi la donazione che non rispetta tale forma è radicalmente nulla. Ad esempio un bonifico diretto di denaro di una certa consistenza dal conto corrente del genitore a quello del figlio è nullo per mancanza di forma. La rigidità del criterio della forma solenne non si applica invece alle liberalità indirette. Quindi, se un genitore per l’acquisto della casa del figlio, fa un bonifico dal proprio conto corrente a quello del venditore tale modalità operativa non configura una donazione diretta di denaro ma una liberalità indiretta valida a favore del figlio. Sia le donazioni vere e proprie che le liberalità indirette sono caratterizzate dall’animus donandi, cioè dall’intento di fare un regalo al destinatario. Non tutti i negozi gratuiti sono invece caratterizzati da spirito di liberalità; ad esempio le pattuizioni tra coniugi in sede di separazione e divorzio pur se avvengono senza corrispettivo e quindi sono a titolo gratuito non sono propriamente caratterizzate dall’animus donandi; l’intento specifico è infatti la definizione dei rapporti economici a vantaggio della famiglia in sede di crisi coniugale.

