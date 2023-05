Il notaio risponde: garanzie per chi acquista un immobile

Con il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono state introdotte per la prima volta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire. I presupposti per l’operatività di tale disciplina sono i seguenti.

Ambito di applicazione: la normativa si applica quando il contratto ha per oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire. Requisito soggettivo: la parte acquirente deve essere una persona fisica; la parte venditrice deve essere l’imprenditore o comunque l’impresa che promette in vendita o che venda un immobile da costruire. Requisiti oggettivi: gli immobili oggetto di trasferimento, dotati di permesso di costruire, devono essere in corso di costruzione ed in uno stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. Evoluzione normativa: nella Legge del 2005 sono state già indicate delle prescrizioni in merito al contenuto minimo del contratto preliminare tra cui in particolare la menzione degli estremi della fideiussione a garanzia della restituzione dell’importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore deve riscuotere prima dell’atto di compravendita e quindi prima del contratto definitivo di vendita.

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, ha introdotto l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata per tutti i contratti preliminari aventi ad oggetto immobili da costruire. Con Decreto Ministeriale del 6 giugno 2022 n.125 è stato previsto il modello standard di fideiussione che deve essere consegnato all’acquirente dell’immobile da parte del comparente costruttore. Tale fideiussione deve essere rilasciata da una banca ovvero da un’impresa assicurativa.La fideiussione tutela l’acquirente non solo per il caso di situazione di crisi del venditore-costruttore ma anche nel caso di mancata consegna della polizza assicurativa decennale postuma. Tale polizza è indennitaria dei danni materiali derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi. La normativa si pone come rimedio alle inevitabili asimmetrie contrattuali imponendo determinate regole di comportamento.

