Il notaio risponde: il commodato immobiliare

Il contratto di comodato, disciplinato dall’art. 1803 c.c., è di rilevante interesse soprattutto nella forma di comodato immobiliare. Il comodato è, per definizione del codice civile, il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente a titolo gratuito. Il comodato può essere contratto per tempo indeterminato (cd a titolo precario) o limitatamente a un determinato periodo. Nel primo caso, il comodante può richiederne la restituzione in ogni momento. Proprio per tale natura, il comodato rappresenta una delle forme più diffuse tra parenti e amici per concedere il godimento e l’utilizzo di immobili a destinazione abitativa.

La Dottrina e la Giurisprudenza recente si sono occupate a disciplinare le modalità di utilizzo, la durata del rapporto e la riconsegna del bene immobile, nell’esigenza di tutelare il diritto del proprietario a riottenere integro l’immobile e quella del destinatario dell’utilizzo a risolvere problematiche economiche legate alle esigenze abitative. Un particolare utilizzo del comodato si rileva in tema di crisi coniugale a seguito di assegnazione della casa al coniuge soprattutto per la cura di figli minori o comunque non autosufficienti. Sentenze recenti della Cassazione hanno ribadito la rilevanza del vincolo di destinazione rispetto alla precarietà del vincolo di utilizzo, ritenendo che, trattandosi di comodato il cui termine è determinato dalla natura dell’utilizzo, non può qualificarsi come senza termine e quindi a titolo precario.

Conseguentemente è stato deciso che, in tal caso, la restituzione dell’immobile in comodato possa avvenire soltanto a seguito di evidente, urgente e imprevedibile bisogno del comodante. L’assegnazione della casa coniugale che deriva da un atto giudiziario, da una sentenza o da verbale di separazione consensuale omologato, da un atto esecutivo degli accordi può essere trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini dell’opponibilità ai terzi. Il comodato immobiliare, anche ai fini fiscali, deve essere registrata assumendo così la data certa. La registrazione può essere eseguita anche direttamente dal privato interessato in conformità alle recenti modalità operative individuate, in attuazione del Dlgs n. 13/2024.