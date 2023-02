Il notaio risponde: il dono dell’azienda ai lavoratori

Al fine di salvaguardare l’occupazione e dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, un recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2023 ha dato attuazione ad una previsione della legge finanziaria per l’anno 2021 (art.2 comma 272 Legge n.1782020).

L’intervento normativo è diretto a favorire la successione e la trasmissione delle imprese anche nell’ottica del passaggio generazionale al di fuori dell’ambito familiare. Pertanto, qualora ad esempio un imprenditore individuale intenda assicurare ai propri dipendenti la continuazione dell’attività di impresa in forma collettiva è opportuno che: i lavoratori già alle dipendenze dell’azienda costituiscano una società cooperativa; a tale società dovrà essere ceduta in proprietà o in affitto la preesistente azienda dell’imprenditore individuale in cui gli stessi lavoravano.

Tecnicamente tale operazione è simile a quella già prevista dal testo unico sull’imposta di successione e donazione (art. 3 comma 4ter del d.lgs. 3461990) che disciplina i trasferimenti sia a causa di morte che a titolo di donazione a favore dei discendenti o del coniuge dell’imprenditore aventi ad oggetto aziende o quote di partecipazione al capitale della società.

Nell’ipotesi di donazione dell’azienda ai dipendenti che hanno costituito una cooperativa il trasferimento è esente dall’imposta di donazione e per l’imprenditore l’operazione è altresì neutra ai fini dell’imposizione sui redditi. Per l’applicazione dell’agevolazione è necessario che: i lavoratori proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento; tale obiettivo sia dichiarato nell’atto di donazione. Inoltre, ai fini della neutralità fiscale, la società cooperativa deve assumere gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e deve subentrare nella medesima posizione

dell’imprenditore individuale in tutti gli elementi dell’attivo e del passivo della stessa.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’. I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi.