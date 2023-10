Il Notaio risponde: il mercato immobiliare e il trend mutui

La pubblicazione dei dati statistici notarili sul mercato immobiliare relativi al primo semestre 2023 evidenzia, a livello nazionale, una forte tendenza in diminuzione dei contratti di mutuo cui corrisponde, seppur in percentuale minore, un calo delle compravendite. La flessione è legata anche al non sereno quadro finanziario internazionale che ha determinato una diminuzione generalizzata di quasi il 30% dei contratti di mutuo. Ovviamente, anche l’aumento dei tassi di interesse ha influito in modo significativo sulla riduzione dell’accesso al credito per la prima casa. In tale contesto i dati statistici appena diffusi dal consiglio nazionale del notariato evidenziano una tendenza negativa anche a Bologna.

In particolare, se nel primo trimestre dell’anno nella città di Bologna il mercato delle compravendite tra privati presentava un incremento del +2,88% in controtendenza con il dato negativo nazionale, nel medio periodo non si rileva più tale trend positivo. Rispetto al dato nazionale, che evidenzia un -8% sulle compravendite di abitazioni e -29,5% sui mutui, nella nostra città emerge una riduzione meno marcata solo sulle compravendite di abitazioni, pari al -4,6%, mentre la riduzione sul numero dei mutui risulta in linea con la percentuale nazionale.

Il costo del denaro influisce in modo negativo sull’acquisto della prima casa che, normalmente, viene finanziata mediante mutuo; infatti i dati statistici dei primi sei mesi confermano la diminuzione del 30% dei contratti di mutuo, laddove il calo era fermo all’11,9% a febbraio. Si segnala invece che il trend delle compravendite di seconde case subisce minori riduzioni di quelle relative alla prima casa chiudendo addirittura a Bologna con un + 0,9%. Il lieve incremento è determinato da una maggiore liquidità da parte degli acquirenti di tali immobili. Nel campo delle seconde case, così come nelle prime, l’acquisto tra privati è maggiore rispetto alla compravendita da impresa. Infine, esaminando i dati rispetto alle fasce di età, si evidenzia una riduzione meno marcata dei finanziamenti a favore degli under 36 rispetto alle altre fasce d’età, con un crollo di oltre il 50% per la fascia 66-75.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’. I Notai del Distretto sono disponibili per consulenza presso i propri studi