Il notaio risponde: il mutuo e l’acquisto di case all’asta

È possibile finanziare con un mutuo l’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria. L’art. 585 del codice di procedura civile consente che il versamento possa avvenire mediante l’erogazione di un finanziamento che preveda: il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e quindi direttamente a favore del conto corrente previsto dall’avviso di vendita (bando); la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita. L’aggiudicatario dell’immobile sarà quindi parte mutuataria del contratto di mutuo e concederà alla Banca la iscrizione di ipoteca, per il valore richiesto dalla Banca, a carico dell’immobile da acquistare. La concessione dell’ipoteca si configura come concessione di ipoteca su beni altrui prevista dall’art. 2822 C.C. L’ipoteca come sopra concessa potrà tuttavia potrà essere validamente iscritta solo quando il concedente aggiudicatario diventerà proprietario del bene immobile. La sequenza è quindi la seguente: partecipazione all’asta e aggiudicazione del bene immobile; comunicazione agli organi della procedura ed ai professionisti incaricati, come il notaio delegato, che il versamento del prezzo verrà finanziato mediante un mutuo; relazione notarile del notaio incaricato per la stipula alla Banca che erogherà il finanziamento; contratto di mutuo stipulato con atto notarile e concessione dell’ipoteca a favore della Banca da parte dell’aggiudicatario; erogazione del finanziamento a favore della procedura a titolo di saldo prezzo; tale importo dovrà essere comprensivo degli oneri fiscali di registrazione; predisposizione del decreto di trasferimento da parte del notaio delegato ed emissione del decreto di trasferimento da parte del Giudice Delegato. L’iscrizione di ipoteca avverrà, a cura del notaio delegato subito dopo, mediante contemporanea esibizione del decreto di trasferimento e del contratto di mutuo, normalmente in modalità telematica. La procedura è chiusa ed il notaio delegato relazionerà alla Banca, con propria dichiarazione, l’avvenuta corretta esecuzione delle formalità. L’ipoteca verrà iscritta in primo grado poiché il Giudice Delegato, contestualmente al Decreto di trasferimento, emetterà ordine di cancellazione/restrizione dei gravami dagli immobili oggetto di acquisto e di ipoteca.