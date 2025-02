Il notaio risponde: il regime patrimoniale tra coniugi

Il regime patrimoniale tra coniugi, era precedentemente regolato dalla Legge 31 Maggio 1995 n.218; tale normativa prevedeva che i rapporti patrimoniali tra coniugi fossero regolati dalla Legge Nazionale comune o, in caso di coniugi di diversa nazionalità, dalla Legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale era prevalentemente localizzata. Dal 29 gennaio 2019, sono entrati in vigore i Regolamenti dell’Unione Europea 1103 e 1104 che hanno modificato il criterio sopra indicato. In particolare, è stato previsto che il regime patrimoniale tra coniugi è individuato dalla Legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi o di uno di essi al momento dell’accordo, o in alternativa, nel caso di coniugi di diversa cittadinanza, dalla Legge dello Stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento dell’accordo.

Per effetto di tale regola, il luogo di residenza abituale dei coniugi diventa importantissimo ai fini della determinazione da default del regime patrimoniale applicabile nei rapporti coniugali. Ne consegue che: se due cittadini italiani, residenti stabilmente in Germania, ove contraggono matrimonio, trascrivono il matrimonio in Italia senza alcuna annotazione e quindi senza operare nessuna scelta, il regime patrimoniale è regolato dalla Legge tedesca e ciò anche se il matrimonio sia stato trascritto in Italia; in pratica i due coniugi si trovano in regime di separazione dei beni secondo la Legge della Germania.

Tale regime, è comunque modificabile mediante un atto pubblico di scelta del regime adottando ad esempio quello del luogo di cittadinanza di uno dei coniugi e quindi nel caso di specie, del regime di comunione legale o separazione dei beni regolato dalla Legge italiana. La possibilità di scegliere il regime attraverso una professio iuris, vale a dire attraverso una scelta operata da entrambi i coniugi in un atto, è molto importante perché consente di stabilizzare il regime scelto e di risolvere quindi le problematiche interpretative relative alla normativa applicabile in caso di coniugi di diversa cittadinanza.

