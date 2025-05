Il notaio risponde: la dottrina del testamento successivo

Il testamento, redatto in qualsiasi forma, quindi sia mediante atto notarile – testamento pubblico – sia scritto a mano dal testatore – testamento olografo – può essere modificato con un testamento successivo del medesimo testare sempre redatto in qualsiasi forma. La modifica può essere totale o parziale. Sicuramente il secondo testamento revoca implicitamente le disposizioni precedenti se incompatibili con il testo del testamento successivo. Tuttavia, gli atti compiuti dall’erede apparente restano validi nei confronti dei terzi.

L’art. 534 del codice civile prevede infatti che sono salvi i diritti acquisiti per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente da terzi che hanno contrattato in buona fede. Il medesimo articolo, al comma successivo, prevede inoltre che la salvezza dell’acquisto non si applica nel caso in cui l’erede successivo abbia già trascritto il proprio titolo di erede prima della trascrizione dell’acquisto a titolo oneroso dall’erede apparente. Per tale motivo, è importante procedere all’accettazione espressa di eredità. Tale dichiarazione può essere infatti resa anche nel medesimo atto di pubblicazione del testamento e verrà così trascritta immediatamente nei registri immobiliari in modo da fermare e rendere opponibile ai terzi l’acquisto della qualità di erede.

In materia fiscale, una recente sentenza della Cassazione, n. 14063 del 27 maggio 2025 (priva di precedenti) ha stabilito che l’imposta di successione non è dovuta da parte del soggetto che poi risulta sostituito da un nuovo chiamato all’eredità a seguito di un testamento successivo. Conseguentemente, se l’imposta è stata già da lui versata, il primo chiamato potrà rivalersi per la restituzione sul secondo erede; se invece l’imposta non è stata liquidata l’Agenzia deve richiederla al secondo chiamato, secondo le regole dettate dalla normativa fiscale in materia. (D.lgs 346/90 e successive modifiche).

