Il notaio risponde: la riforma della giustizia per i più fragili

Al fine di ridurre il carico di lavoro dei Tribunali, sono state attribuite ai notai alcune attività assegnate al Giudice Civile e al Giudice minorile. Una tendenza alla sussidiarietà che non è recente; già nel 2000 è stata attribuita ai notai l’attività di omologazione vale a dire di controllo di legittimità degli atti societari precedentemente di competenza del Giudice. L’attuale Riforma, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, prevede la competenza del notaio per il rilascio di autorizzazioni che riguardano in particolare l’acquisto di un immobile da parte di un minore, di un incapace, di una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Ambito di operatività soggettiva: Competente al rilascio dell’autorizzazione, che prima veniva richiesta al Giudice, è il notaio incaricato a ricevere o autenticare un atto notarile in cui debba intervenire uno dei soggetti incapaci sopraindicati, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Territoriale: La competenza del Notaio prescinde dal luogo del domicilio del soggetto fragile o dal luogo dell’ubicazione del bene oggetto di trasferimento.

Oggettiva: Atti di trasferimento di beni immobili in cui intervengono minori o comunque soggetti sottoposti ad attività di protezione, vendita di beni ereditari in cui intervengono i suindicati soggetti ovvero appartenenti ad eredità accettate con beneficio di inventario in quanto gravate da passività del defunto e quindi a tutela dei creditori; reimpiego delle somme ricavate per effetto dei suddetti atti nell’interesse dei soggetti fragili o dei creditori; nomina dell’interprete del non udente.

Modalità operativa: L’autorizzazione è comunicata dal notaio alla cancelleria del Tribunale che, secondo le norme di legge, sarebbe stata competente al rilascio dell’autorizzazione e al Pubblico Ministero del medesimo Tribunale.

Efficacia: L’autorizzazione diventa efficace decorsi 20 giorni dalle suddette comunicazioni.

Doppio binario: La parte che non volesse avvalersi della competenza autorizzativa del notaio può comunque presentare la medesima richiesta di autorizzazione all’Autorità Giudiziaria competente.

Per informazioni consultare

la pagina Facebook ‘Notai dell’Emilia-Romagna’.