Il notaio risponde: le agevolazioni prima casa

L’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo unico dell’Imposta di Registro contiene le disposizioni per le agevolazioni prima casa prevedendo espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata nella misura del 2% dell’imposta di registro. Nel caso di trasferimento soggetto ad imposta Iva, tale aliquota è nella misura ridotta del 4%. In entrambe le ipotesi, tra i presupposti per l’ottenimento delle agevolazioni, la normativa fiscale prevede che il trasferimento della proprietà, della nuda proprietà o anche la costituzione dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, devono avere ad oggetto case di abitazione censite al catasto fabbricati nella categoria catastale A, con esclusione delle categorie catastali A10, uffici e studi privati, e A1, A8 e A9 che si riferiscono alle abitazioni di lusso. Tale modalità operativa determina uniformità di applicazione. Per consentire l’applicazione delle agevolazioni anche per le unità immobiliari che possano trovarsi in corso di costruzione al momento dell’acquisto, è stato altresì ritenuto sufficiente che il fabbricato sia strutturalmente concepito per uso abitativo. Tali immobili sono classificati nella categoria F e, più precisamente, nelle categorie F3 ed F4 che caratterizzano rispettivamente le categorie provvisorie di fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. In genere è stata ritenuta applicabile l’agevolazione prima casa per i fabbricati accatastati temporaneamente nella categoria catastale F3 e come tali strutturalmente destinati ad uso abitativo anche se al momento dell’acquisto non sono idonei a tale utilizzo. Non è prevista l’estensione dell’agevolazione prima casa alle unità collabenti, vale a dire alle unità individuate dalla categoria catastale F2. Tale categoria si riferisce infatti ad un immobile che non può essere considerato un fabbricato trovandosi nella ibrida posizione di non essere neppure un’area edificabile fino alla sua completa demolizione. Tale unità risulta infatti esclusa da tassazione sia come fabbricato che come area già edificata. L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 3572019 evidenzia tale posizione interpretativa nel presupposto che la classificazione oggettiva come unità collabente impedisce la possibile concreta utilizzazione dell’immobile come propria abitazione.

I notai dell’Emilia Romagna