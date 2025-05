Il notaio risponde: lo scarso appeal dell’impresa familiare

L’impresa familiare, prevista dall’art. 230 bis, rappresenta un modello residuale di organizzazione dell’attività economica, in cui l’imprenditore, titolare di una impresa individuale, si avvale dell’apporto di lavoro da parte di famigliari – coniuge e fratelli entro il terzo grado. Di recente, la Corte Costituzionale con la sentenza 148/2024 ha dichiarato illegittimo l’art. 230 bis terzo comma, poiché non include tra i famigliari il convivente. Tale intervento consentirà quindi al convivente di fatto, che presta lavoro continuativo nell’impresa familiare, di essere considerato come un familiare ai fini dell’art. 230 bis e quindi con il conseguente riconoscimento dei diritti ivi previsti.

Le imprese a conduzione familiare risultano molto diffuse in Lombardia e Veneto e, in ogni caso, soprattutto nel Nord Italia compresa l’Emilia-Romagna. Tuttavia, dal rapporto annuale riferito al 2024, diffuso dal Consiglio Nazionale del Notariato, emerge una sensibile diminuzione nell’utilizzo dell’impresa famigliare in Emilia-Romagna e Marche, forse dipendente dagli eventi climatici avversi che hanno colpito tali regioni del Centro Nord. L’età degli associati si colloca tra i 18 e i 35 anni, pur se si rileva un incremento nella fascia compresa dagli over 55 rappresentati da persone che sono già uscite dal mondo del lavoro. Dal medesimo rapporto annuale, emerge altresì un incremento delle imprese collettive e in particolare del modello della srl.

Tale scenario è sicuramente determinato dalle incertezze dell’attività economica che rende più insicuro il modello delle società di persone e più sicuro il modello delle società di capitali caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta che consente di separare il patrimonio della società da quello dei soci e quindi di non coinvolgere i soci e il loro patrimonio personale nelle vicende societarie. Aumentano gli atti costitutivi di società di capitali nelle regioni Campania, Lazio, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna e le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un positivo ritorno in sostanza ai periodi precedenti al 2020.